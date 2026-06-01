Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi avanzano in quarti, full streaming e orari

Tre italiani trionfano negli ottavi di finale di Roland Garros: Cobolli batte Svajda 6-2 6-2, Berrettini supera Cerundolo e Arnaldi supera Tiafoe. Scopri i risultati, gli orari e dove vedere le partite in TV e streaming.

Il torneo di Roland Garros ha trascorso la giornata degli ottavi di finale con una serie di prestazioni di alto livello che hanno confermato l'entusiasmo del pubblico francese e internazionale.

Il giovane italiano Flavio Cobolli ha consolidato il suo passaggio al turno successivo imponendosi con decisione contro l'americano Peter Svajda. Il romano ha chiuso il primo set con un netto 6-2, dimostrando un servizio efficace e una notevole capacità di impostare il gioco dalla linea di fondo.

Nel secondo set, Cobolli ha mantenuto il controllo, sbloccando un break al settimo game e arrivando a chiudere la gara con un altro 6-2, completando così una vittoria in meno di un'ora e mezza. Una delle scene più significative è stata la difesa di tre break point da parte di Cobolli nell'ultimo turno di battuta di Svajda, dimostrando freddezza mentale e precisione nella risposta ai colpi avversari.

Il confronto si è concluso con la consapevolezza che Cobolli ha sfruttato al meglio le opportunità offerte dall'alto livello di vuoto dell'avversario, trasformando i break in punti decisivi. Nel frattempo, la gara di Matteo Berrettini ha offerto una lotta più combattuta, ma il tennista italiano ha comunque superato l'argentino svezzato J. Cerundolo in tre set, consolidando il suo posto nei quarti.

La partita ha evidenziato la capacità di Berrettini di variare il ritmo, alternando colpi potenti dal servizio a scambi più lunghi dalla linea di fondo, supportati da un efficace gioco a rete. Il terzo set, deciso al tie‑break, ha messo in luce la resilienza del giocatore di Napoli, che ha saputo gestire la pressione nei momenti cruciali del match. L'ultimo ottavo di finale ha visto confrontarsi l'italiano Gianluca Arnaldi con l'americano Frances Tiafoe nella cornice di Suzanne Lenglen.

Arnaldi è riuscito a imporsi con un solido 7‑5, 6‑3, dimostrando una notevole capacità di leggere il servizio di Tiafoe e di neutralizzare i suoi colpi più potenti con calci precisi e variazione di ritmi. Il match è stato caratterizzato da una battuta di servizio estremamente efficace da parte di Arnaldi, che ha pagato l'importante break nel quinto game del primo set, e da una tenuta difensiva che ha ridotto le opportunità di risposta del campione americano.

Con questi risultati, tre protagonisti italiani - Cobolli, Berrettini e Arnaldi - si avvicinano alla fase dei quarti di finale, alimentando le speranze di un futuro radioso per il tennis italiano. Per chi volesse seguire le sfide in diretta, la trasmissione del Roland Garros è disponibile su più piattaforme: Eurosport 1 e Eurosport 2, Dazn, Discovery+, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels.

La copertura televisiva nazionale è garantita da Rai Sport e da Mediaset Premium, mentre gli appassionati di streaming possono accedere alle dirette attraverso le stesse piattaforme citate, con la possibilità di guardare le repliche nelle ore successive. Gli orari di inizio delle partite sono programmati per il pomeriggio, con gli ottavi di finale previsti tra le 14:00 e le 22:00, ora locale, consentendo a un ampio pubblico di seguirle sia in diretta che on‑demand.

Il successo di questi tre tennisti italiani non solo rinvigorisce le speranze per un possibile ritorno sul podio, ma dimostra anche come il tennis italiano abbia saputo formare una nuova generazione di giocatori capaci di competere al più alto livello. La prossima settimana vedrà il loro confronto con avversari di spessore internazionale nei quarti di finale, con la prospettiva di avvicinarsi a una presenza più consistente nella fase finale del Grande Slam, tradizionalmente dominata da campioni di paesi con una più lunga tradizione tennistica.

La tensione è alta, le sfide sono imminenti, ma la determinazione e la disciplina dimostrate finora lasciano ben sperare per un futuro brillante del tennis italiano a Parigi





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