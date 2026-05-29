Roland Garros: Djokovic avanti, Jodar e Rublev ai quarti

Novak Djokovic domina Fonseca, Jodar batte Michelsen in cinque set, Rublev si qualifica primo agli ottavi. Il Roland Garros regala emozioni e conferme.

Novak Djokovic sta dimostrando ancora una volta la sua superiorità sul campo in terra battuta del Roland Garros . Il serbo, numero uno del mondo, ha dominato il giovane brasiliano Joao Fonseca con un netto 6-4, 6-4 nei primi due set, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Djokovic ha mostrato tutta la sua esperienza e solidità, annullando le poche occasioni concesse all'avversario e sfruttando al meglio le sue chance. Fonseca, classe 2006, ha lottato con coraggio ma ha pagato la mancanza di abitudine a livelli così alti. Il match è ancora in corso, ma il serbo sembra avere il pieno controllo del gioco. Intanto, Martin Jodar ha regalato una grande emozione al pubblico spagnolo.

Il giovane tennista iberico ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen in cinque set, dopo una battaglia di oltre quattro ore. I primi due set sono stati decisi al tie-break, con Michelsen che si è aggiudicato il primo e Jodar il secondo. Lo spagnolo non si è perso d'animo quando è rimasto indietro, reagendo con determinazione.

Ha vinto il terzo set con un netto 6-3, poi ha ceduto il quarto al tie-break, ma nel quinto è stato implacabile: un break decisivo gli ha permesso di chiudere 6-4 e di conquistare i primi ottavi di finale in uno slam della sua carriera. Una vittoria che lo proietta tra i giovani più promettenti del circuito. Andrey Rublev, dal canto suo, ha liquidato in tre set il portoghese Nuno Borges con un netto 6-3, 6-4, 6-3.

Il russo, testa di serie numero 6, ha accelerato nei momenti cruciali, dimostrando una maturità e una potenza che lo rendono uno dei favoriti per il titolo. Rublev è il primo tennista qualificato agli ottavi di finale del torneo, un traguardo che conferma il suo ottimo momento di forma. Con queste vittorie, il tabellone si fa sempre più interessante: Djokovic, Jodar e Rubvel sono pronti a dare spettacolo nei prossimi turni





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