Roland Garros, Djokovic fuori ai terzi turni: Fonseca vince in rimonta dopo quasi cinque ore di match

Il serbo Novak Djokovic è stato eliminato dal Roland Garros dal brasiliano Joao Fonseca in una partita durata cinque ore. Vittoria in rimonta per il giovane talento, che si impone 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 e vola agli ottavi. Le parole di Fonseca e le reazioni del campione.

Il tennista serbo Novak Djokovic è stato sconfitto dal giovane brasiliano Joao Fonseca nel terzo turno dello Slam di Parigi , al termine di una partita-maratona durata quasi cinque ore.

Fonseca è riuscito a vincere in rimonta, imponendosi con il punteggio finale di 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Questo incontro è già considerato il più spettacolare del torneo fino a questo momento. Dopo la vittoria, Fonseca ha dichiarato: Ho continuato a giocare dopo aver perso i primi due set, ho affrontato un idolo: è speciale già il fatto di essere in campo contro di lui. Ho cercato di colpire la palla il più forte possibile.

Djokovic non sbaglia mai: lui ha 39 anni ma sembra che ne abbia 20, alla fine del match mi sembrava in condizioni migliori rispetto a me. All'inizio della partita avevo problemi con il caldo, non avevo feeling con la palla. Poi, quando il sole è calato, le cose sono decisamente migliorate. La chiusura del match è arrivata con tre ace consecutivi: Non potevo finire meglio.

Per Djokovic questa sconfitta significa non aver saputo sfruttare il ko di Jannik Sinner per puntare al suo venticinquesimo titolo Slam. Il serbo lascia il torneo al terzo turno, mentre lo scorso anno era arrivato fino alle semifinali prima di essere battuto proprio dall'italiano. La partita ha evidenziato il contrasto tra l'esperienza del campione e la freschezza del talento emergente, con Fonseca che ha dimostrato una notevole tenacia mentale e fisica nell'arco di oltre quattro ore e mezza di gioco.

Il primo set si è concluso rapidamente con Djokovic che ha imposto il suo ritmo, ma già nel secondo parziale il brasiliano ha iniziato a trovare migliori soluzioni, sebbene non sia riuscito a evitare la doppia perdita iniziale. La svolta è avvenuta nel terzo set, quando Fonseca ha iniziato a servire con maggiore efficacia e a rispondere ai colpi del serbo con una potenza insolita per un giocatore della sua età.

Nel quarto set il tennis è diventato uno scambio prolungato di break, con entrambi i giocatori che hanno alternato momenti di eccellenza a errori evitabili. Il quinto set è stato un testa a testa emozionante, con Djokovic che sembrava poter chiudere quando è salito 5-4 servendo per il match, ma Fonseca ha annullato due match point con due risposte aggressive.

Il brasiliano poi ha conquistato il break decisivo al sesto game del tiebreak implicitamente, portando a casa il set con il punteggio di 7-5 dopo aver salvato una situazione di parità. L'epilogo con tre ace di fila ha suggellato una performancesiveredibile per il numero 172 del mondo, che con questa vittoria si è garantito l'accesso agli ottavi di finale e ha annunciato la sua presenza come nuovo prospetto da seguire.

Djokovic, dal canto suo, ha mostrato segni di affaticamento nella parte centrale del match, soprattutto nelle gambe, ma ha reagito nel finale senza riuscire a invertire la tendenza. La sua corsa verso il Roland Garros si ferma prima del previsto, lasciando il campo libero agli altri favoriti. Il torneo perde uno dei suoi principali protagonisti, mentre si apre la strada a possibili outsider.

La prestazione di Fonseca, ventenne di San Paolo, rappresenta una delle rivelazioni di questa edizione dello Slam parigino, dopo aver superato i qualificati e aver eliminato già un altro top player nei turni precedenti. Il suo gioco potente e senza difese ha trovato la giornata perfetta contro un Djokovic che non è riuscito a incidere con la sua tipica varietà.

Il caldo pomeridiano potrebbe aver influito sulle condizioni di entrambi, ma le dichiarazioni del brasiliano indicano che il miglioramento è arrivato con il passare delle ore, quando le condizioni di luce e temperatura sono cambiate. Questo fattore ambientale potrebbe tornare utile per le sue prossime partite. Il serbo, invece, ha sottolineato la straordinaria qualità del suo avversario, riconoscendone il valore nonostante la differenza di classifica.

Per il ranking, la vittoria di Fonseca gli vale un balzo in avanti significativo, mentre Djokovic perde punti importanti nella corsa alla vetta. Il Roland Garros 2024 regala quindi un'altra sorpresa, dopo le eliminate anticipate di alcuni semifinalisti dell'anno scorso. L'attenzione ora si sposta sugli ottavi di finale, dove Fonseca affronterà un avversario da definire, mentre i riflettori rimangono puntati sulle altre stelle ancora in gara, tra cui Sinner e Alcaraz.

La partita di oggi sarà ricordata per la lunghezza, i colpi spettacolari e il finale drammatico, oltre che per il significato storico: un giovane talento batte un campione multiplo in una delle più grandi sfide del tennis mondiale. Gli appassionati ora attendono di vedere se il brasiliano saprà confermare questo risultato nei turni successivi, mentre Djokovic dovrà riflettere su una prestazione insufficiente per i suoi standard.

Il torneo continua con il suo carico di emozioni e imprevisti, tipico della terra rossa parigina





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