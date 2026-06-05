Il tennis italiano è ancora in festa al Roland Garros: Flavio Cobolli vola in finale dopo il ritiro di Matteo Arnaldi per un virus. Cobolli diventa il terzo finalista italiano nella storia del torneo dopo Panatta e Sinner e sfiderà Alexander Zverev per il titolo. Il racconto della giornata parigina e le parole di Arnaldi e Cobolli.

Il Roland Garros 2024 ha vissuto una giornata densa di emozioni e colpi di scena, con due italiani aUn comunicato stampa ha rivelato lo stato d'animo di Arnaldi: Non era quello che volevo, ma da iera sera ho cominciato a non sentirmi benissimo.

A cena ho iniziato ad avere mal di stomaco. Mi sono svegliato all'una, ho vomitato. Ho provato a dormire ma non dormivo. Alle sei del mattino ho vomitato di novo.

Stavo male. Abbiamo chiamato il dottore in camera. È difficile da accettare ma è così. Il ritiro ha permesso a Flavio Cobolli di avanzare automaticamente in finale, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev, già qualificato dopo la vittoria su Mensik nella prima semifinale.

Cobolli, con il successo di Zverev, era già matematicamente certo di entrare nella top ten del ranking ATP indipendentemente dal proprio risultato nella semifinale. Con questa finale, Cobolli diventa il terzo finalista italiano nell'era Open a Parigi dopo Adriano Panatta e Jannik Sinner, e avrà l'occasione di replicare l'impresa di Panatta, che vinse il Roland Garros nel 1976, esattamente 50 anni fa. Un traguardo storico che riempie di orgoglio il tennis italiano.

Matteo Berrettini, altro italiano uscito nei quarti, aveva già dato forfait prima del match contro Arnaldi, regalandogli il pass per la semifinale con un ritiro durante il secondo set. Il percorso di Arnaldi era stato caratterizzato da lottà e determinazione, come sottolineato da Cobolli nella sua conferenza: Grazie perché per tutti noi questa settimana sei stato un esempio per come hai lottato e come ti sei sempre impegnato nella carriera.

Sei l'esempio di un atleta e un professionista eccellente, spero ci sarà l'occasione di fare un'altra grande battaglia. Le condizioni di Arnaldi sono state monitorate dal medico della squadra, ma non ci sono stati segnali di miglioramento sufficienti per consentirgli di scendere in campo. La sua avventura a Parigi si conclude così, non con un match ma con la consapevolezza di aver dato tutto fino all'ultimo. Il pubblico ha applaudito comunque il suo coraggio e la sua sportività.

Per quanto riguarda Cobolli, la finale rappresenta l'apice di una stagione straordinaria, che lo ha visto crescere esponenzialmente e guadagnarsi un posto tra i migliori dieci al mondo. La sfida con Zverev sarà una prova di maturità e ambizione per il giovane italiano. Nel frattempo, il tabloid riporta anche un'intervista parallela ai musicisti Coma Cose, che non c'entra con la notizia sportiva ma sembra inserita per errore o per confondere.

Si parla del nuovo disco e di esperienze di vita come il cameriere e l'operaio. Questo contenuto non è rilevante per la notizia principale e va ignorato. In conclusione, il torneo di Parigi è entrato nella sua fase decisiva con un finale tutto da scrivere, che potrebbe regalare all'Italia un nuovo campione dopo cinquant'anni.

L'attesa è alta per la sfida tra Cobolli e Zverev, mentre il pensiero va ad Arnaldi, che nonostante il ritiro forzato ha conquistato il rispetto di tutti





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