Roland Garros: L'Impresa di Flavio Cobolli, Cuore e Tecnica per una Semifinale Made in Italy

Il tennista romano Flavio Cobolli compie un'impresa straordinaria al Roland Garros, vincendo in rimonta contro Auger-Aliassime e aprendo la strada a una possibile semifinale tutta italiana. Analisi della sua crescita psicofisica dopo le difficoltà romane, i voti del torneo e il suo background personale.

Il Roland Garros ha vissuto una giornata memorabile con l'impresa di Flavio Cobolli , il tennista romano che ha superato il turno in una forma straordinaria, in netto contrasto con le difficoltà mostrate al Masters 1000 di Roma poche settimane fa.

Al Foro Italico, la pressione del torneo di casa forse si è fatta sentire troppo per un ragazzo come lui, ma a Parigi l'atmosfera è diversa, senza le stesse aspettative e senza particolari pretese all'inizio del torneo. Invece, partita dopo partita, Cobolli ha costruito un percorso eccezionale, culminating con una vittoria di cuore e di tecnica in rimonta contro Felix Auger-Aliassime in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4).

Questo successo certifica una condizione fisica e mentale di altissimo livello e proietta il giovane italiano verso un altro scontro tutto tricolore, probabilmente contro Matteo Arnaldi o Lorenzo Musetti, per un'inedita semifinale che potrebbe regalare una finale tutta italiana allo Slam parigino. Intanto, le pagelle del torneo vedono Cobolli a pieni voti (8), Arnaldi solido (7,5), mentre per Berrettini arriva un nuovo infortunio che lo condanna a un voto bassissimo (0).

Per comprendere la portata di questa impresa, bisogna conoscere la storia di Cobolli: un passato da calciatore, il tifo per la Roma, l'amicizia con il capitano giallorosso captains Bove e la relazione con la fidanzata, elementi che hanno forgiato il carattere di un atleta che ora sogna in grande sul rosso di Parigi





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