Roland Garros, la favola di Cinà: il 19enne palermitano vince una partita in un Major

Federico Cinà, 19enne palermitano, ha battuto Reilly Opelka, 22enne americano, al Roland Garros, diventando il primo tennista classe 2007 a vincere una partita in un Major. Cinà ha vinto il quinto set (3-6 6-4 6-2 6-7 6-4) dopo essersi preso il break nel primo game del set decisivo.

Roland Garros , la favola di Cinà: batte Opelka all'esordio in uno Slam, è il primo 2007 a vincere una partita in un Major Giornata memorabile per il 19enne palermitano che approda al secondo turno del torneo parigino battendo in cinque set il gigante americano Federico Cinà non aveva mai giocato una partita tre set su cinque in vita sua.

La prima, però, non se la scorderà mai, anche perché l'esordio in uno Slam significa entrare definitivamente nel mondo dei grandi. Il 19enne palermitano, che aveva superato le qualificazioni, è approdato al secondo turno del Roland Garros battendo proprio al quinto set (3-6 6-4 6-2 6-7 6-4) il gigante americano Reilly Opelka e diventando il primo tennista classe 2007 a vincere una partita in un Major.

, lo ha fatto con grande personalità, rimontando un primo set perso vincendo i successivi due contro un avversario che ha sì servito la solita quantità industriale di ace (14), ma che ha tenuto in campo solo il 60% di prime e commesso 10 doppi falli. Uno score, questo, che in un quarto set caratterizzato da una sola palla break per Opelka sul 4-4 era comunque bastato all'americano per portare la partita al set decisivo nonostante Cinà fosse avanti 4-1 nel tiebreak.

La rimonta subita non ha però disunito Federico, allenato da papà Francesco, che dopo essersi preso il break nel primo game del quinto ha rimontato da 0-40 nel match decisivo, allargando le braccia incredulo dopo il match point che gli regala unNel torneo femminile niente da fare per Lucia Bronzetti, sconfitta in due set dalla ceca Marie Bouzkova





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