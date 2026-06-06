Il torneo di tennis di Roland Garros a Parigi si trasforma in un evento mondano con la presenza di numerose celebrità internazionali. Da Russell Crowe a Brad Pitt, i VIP affollano le tribune, dimostrando come il tennis sia sempre più un appuntamento di appeal globale che unisce sport, moda e spettacolo.

Roland Garros , uno degli eventi tennistici più prestigiosi al mondo, si conferma anche quest'anno come un palcoscenico di eleganza e celebrity. Gli spalti del torneo parigino sono stati popolati da una schiera di volti noti del cinema, della musica e del business, trasformando le partite in un vero e proprio evento mondano.

Tra i presenti più fotografati spiccano l'attore Russell Crowe, immortalato mentre raccoglie con agilità una pallita sfuggita durante un punto cruciale e la condivide sui social del torneo, e l'attore americano Brad Pitt, avvistato in compagnia della fidanzata Ines de Ramon, gioielliere di professore e vicepresidente del marchio Anita Ko. La presenza di tali personalità sottolinea come il tennis, e in particolare i tornei del Grande Slam, abbiano assunto una dimensione sempre più trasversale e glamour, attirando un pubblico che va oltre gli appassionati dello sport.

La kermesse sportiva, che si svolge nella suggestiva cornice di Parigi, diventa così un crocevia di cultura, moda e spettacolo, dove i look dei VIP Damigiane e le telecamere si contendono l'attenzione con le imprese atletiche dei campioni in campo. Un fenomeno che evidenzia la capacità dello sport di alto livello di fungere da potente magnete per l'universo celebrity, unendo mondi apparentemente distanti in un unico scenario di interesse globale





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