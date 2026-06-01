Roland Garros, Matteo Arnaldi compie l'impresa: è nei quarti con Berrettini, storico tris italiano

Matteo Arnaldi supera Francis Tiafoe in una partita epica durata quasi sei ore e si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros. Per la prima volta nella storia del torneo, l'Italia ha tre tennisti ai quarti: derby con Berrettini.

Il Roland Garros 2024 ha raggiunto una pagina storica per il tennis italiano: nella giornata degli ottavi di finale, Matteo Arnaldi ha conquistato per la prima volta in carriera l'accesso ai quarti del torneo,拨打 un'impresa straordinaria in una partita durata quasi sei ore contro l'americano Francis Tiafoe .

Il punteggio finale di 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 4-6 racchiude l'epicità di un match vibrante, caratterizzato da continue rimonte, break e controbreak, e da una resistenza fisica e mentale fuori dal comune da parte dell'italiano. La vittoria di Arnaldi non è solo un successo personale, ma un risultato che proietta il tennis azzurro in una dimensione nuova: per la prima volta nella storia del torneo parigino, tre tennisti italiani saranno presenti ai quarti di finale, in un derby tricolore che vedrà Arnaldi affrontare Matteo Berrettini.

La partita ha visto Tiafoe prendere l'iniziativa più volte, soprattutto con servizi potenti e vincenti, ma Arnaldi ha dimostrato una tattica superiore, una difesa sublime e una capacità di sofferenza commovente, ribaltando i set quando sembrava in difficoltà. Il quarto set, perso al tie-break dopo essere stato sotto 4-1, è stato il momento chiave della sua rimonta stoica, che lo ha portato a vincere il quinto set e a chiudere la sfida.

La sua prestazione è un mix di intelligenza, cuore e condizione atletica, qualità che gli hanno permesso di gestire i momenti più delicati e di infliggere a Tiosfoe, evidentemente calato nella fase finale, il colpo del ko. Questo risultato segna un punto di svolta per il tennis italiano, che si ritrova con tre rappresentanti nei quarti di un torneo dello Slam, un traguardo che ne riflette la crescita tecnica e la profondità del movimento.

Arnaldi, classe 1991, raggiunge così il suo miglior risultato in un major e si prepara a una sfida tutta italiana che promette emozioni forti, con il pubblico francese che avrà comunque modo di ammirare la determinazione e lo stile di entrambi i protagonisti. La giornata di Parigi diventa così leggenda per i colori azzurri, grazie a una vittoria che rimarrà nella memoria per la sua epicità e per il significato collettivo





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