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Roland Garros, sorpresa nel singolare femminile: Kostyuk elimina Swiatek

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Roland Garros, sorpresa nel singolare femminile: Kostyuk elimina Swiatek
Roland GarrosSingolare FemminileKostyuk
📆5/31/2026 11:24 AM
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Il singolare femminile del Roland Garros è stato caratterizzato da una sorpresa: l'ucraina Kostyuk ha eliminato Iga Swiatek, che aveva trionfato per quattro volte sulla terra parigina tra il 2020 e il 2024.

Si libera il Court Suzanne Lenglen: Cirstea batte Wang in due set. Tra poco si affronteranno Jodar e Carreno Busta. In attesa del singolare maschile (le partite ancora non sono cominciate), arriva un'altra sorpresa nel singolare femminile : l'ucraina Kostyuk ha eliminato Iga Swiatek , che ha trionfato per quattro volte sulla terra parigina tra il 2020 e il 2024.

Dopo un primo set perso per 7-5, la polacca nel secondo è crollata perdendo con un 6-1. Anche tra le donne ci sarà, dunque, una nuova campionessa Roland Garros. Il Roland Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, Dazn, discovery+, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels. Quella che sta andando in scena è una delle edizioni del Roland Garros più pazze di sempre.

Il forfait di Alcaraz e le eliminazioni di Sinner e Djokovic hanno regalato al torneo parigino un tabellone senza padroni. Ieri Berettini, Cobolli e Arnaldi hanno raggiunto gli ottavi, ma oggi è il turno dell'altra parte di tabellone: scenderanno in campo Jodar, Zverev, Rublev e Fonseca. Vasco in concerto a Rimini: "Non parlo dal palco? Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni.

Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano", Beatrice morta a 2 anni: le foto dopo le botte e i video in cui la costringevano a fumare. Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della mamma Estate, Roma in cima alla classifica degli eventi climatici estremi: ecco il meteo della Capitale e cosa dobbiamo aspettarci, Tiziano Ferro: "La mia famiglia non si accorse di me nemmeno dopo Sere Nere, oggi non chiedo più perdono. I social?

Campano di fango", Il Paradiso delle Signore, chi resta e chi va via: l'addio a un personaggio amato, quattro attori in forse e Odile sempre più centrale, Jannik Sinner, le ipotesi dietro il malore al Roland Garros di Parigi: "Capelli rossi e variante del gene MC1R", Fuga dal posto di blocco, poi lo schianto: morto il 16enne alla guida, feriti gli altri 4 minorenni in auto, Beatrice, l'agonia delle ultime ore. Le sorelline: "Era viola, la testa le cadeva.

Sputava carne. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, ma nessuno ci ha risposto", Incidente scuolabus, positivo alla cocaina l'uomo alla guida del suv: chi è Angelo Infranca, già noto alla polizia, Violenta la figlia 13enne della compagna per più di un anno, lei filma gli abusi e dice tutto alla mamma: arrestato patrigno, Matrimonio da incubo in Toscana: dall'auto spinta a mano ai nomi sbagliati degli sposi.

Poi il gran finale in ospedale, Jamie Lee Curtis, morta la sorella Kelly: anche lei attrice, aveva 69 anni.

"La mia prima amica e confidente per la vita", Can Yaman, la villa di lusso a Madrid: piscina privata, vetrate panoramiche e design minimal, ecco dove si rilassa dopo le riprese, Eurovision, Satoshi: "Sal Da Vinci? Doveva vincere.

"Viva, Moldova! " è una cartolina della nostra cultura, c'è stato un boato per noi", Vasco Rossi: "I perbenisti ipocriti e corrotti sono aumentati. Oggi l'amore scandalizza. I politici sono tutti drogati di m*rda", Esce di strada con l'auto, Marco Furini muore a 34 anni: il corpo sbalzato fuori dall'abitacolo, inutili i soccorsi, Uno Bianca, Savi: "Il Fabio di 30 anni fa non esiste più.

Mio fratello Roberto? Non abbiamo più rapporti. Nessuno ci ha coperti, eravamo folli", Meteo, weekend di caldo "pesante": le città con le temperature più alte. E la prossima settimana il ribaltone non arriva: "Resta il clima estivo", "Lavoro 12 ore al giorno, tutti i giorni", è polemica per le parole del manager Caspar Coppetti: "Si rischiano depressione e burnout", "Ero sempre esausta e avevo uno strano prurito: era un cancro.

Mio marito mi salverà la vita donandomi parte del suo fegato", Barca pesca resti umani davanti l'isola di Tavolara: "Sono di Lorenzo Deiana", era scomparso 13 mesi fa con il fratello Giuseppe, Lino Banfi in lacrime per Lucia: "Mi chiedeva "che farai quando mi dimenticherò di te?

"", Caterina Balivo scoppia a piangere, Uomini e Donne, ultima puntata e poi la chiusura: caos tra Cinzia, Marco e Mario. A settembre Maria De Filippi può cambiare tutto, Il Paradiso delle Signore, chi resta e chi va via: l'addio a un personaggio amato, quattro attori in forse e Odile sempre più centrale, "A 101 anni nuoto, faccio zumba e preparo il pane. Vivo ogni giorno con un cuore grato: ecco il mio segreto

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