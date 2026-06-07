Roland Garros: Zverev batte Cobolli in finale, primo titolo Slam per il tedesco

Flavio Cobolli ha sfiorato il sogno al Roland Garros, ma è stato Alexander Zverev a trionfare nel match durato cinque set. L'azzurro ha lottato fino alla fine, ma il tedesco numero 3 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per Zverev è stato il primo titolo Slam della carriera.

Flavio Cobolli ha sfiorato il sogno al Roland Garros , ma è stato Alexander Zverev a trionfare nel match durato cinque set. L'azzurro ha lottato fino alla fine, ma il tedesco numero 3 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.

Per Zverev è stato il primo titolo Slam della carriera. Nel quinto set, Cobolli ha annullato il primo dei tre set-point, ma poi ha ceduto il servizio e il set a Zverev. Nel quarto set, Cobolli ha vinto il tiebreak 7-5, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Nel terzo set, Zverev ha conquistato il break decisivo al decimo game e ha vinto il set 6-4.

Nel secondo set, Cobolli ha vinto il game decisivo al decimo game e ha conquistato il set 6-4. Nel primo set, Zverev ha dominato e ha vinto 6-1





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