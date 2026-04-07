Roma: 42 Nuove Isole per la Ricarica Elettrica e Misure per la Mobilità Green

Il Comune di Roma amplia l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici con 42 nuove isole, promuovendo la mobilità sostenibile. In arrivo nuove misure per l'accesso alle Ztl per le auto elettriche, segnando un passo avanti verso la transizione ecologica.

La svolta ecologica nella mobilità della Capitale sta prendendo forma, con un focus significativo sull'espansione dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici . Il Comune di Roma , attraverso il Dipartimento Mobilità sostenibile e Trasporti, ha approvato l'individuazione di 42 nuove isole, con la prospettiva di raggiungere a breve le 48, destinate a ospitare colonnine di ricarica ad alta potenza, superando i 100 kW.

Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di transizione verso un modello di mobilità a basso impatto ambientale, un impegno concreto per ridurre l'inquinamento e promuovere l'utilizzo di veicoli elettrici. Il progetto, avviato a settembre 2023, ha coinvolto diversi attori, tra cui Roma Servizi per la Mobilità, il Dipartimento capitolino, i Municipi e Areti, che hanno collaborato per identificare le aree più adatte e garantire l'integrazione di queste nuove infrastrutture nel tessuto urbano romano.\L'obiettivo principale è duplice: aumentare la disponibilità di punti di ricarica per i veicoli elettrici e accompagnare la città verso un futuro più sostenibile. Le nuove isole di ricarica sono state progettate per integrarsi armoniosamente nel contesto urbano, privilegiando aree con ampie zone di parcheggio, vicine alla viabilità principale e, preferibilmente, in prossimità dei nodi del trasporto pubblico locale. Inoltre, un aspetto cruciale è la disponibilità di potenza sulla rete elettrica per garantire il corretto funzionamento delle colonnine. Le aree individuate sono state distribuite in diversi quadranti della città, dimostrando l'impegno dell'amministrazione a coprire capillarmente il territorio. L'assegnazione delle aree per l'installazione delle colonnine avverrà tramite un apposito bando di gara, che definirà le modalità di partecipazione e le specifiche tecniche. È importante sottolineare l'incremento significativo registrato nell'ultimo anno, con un aumento del 53,3% delle colonnine di ricarica elettrica a Roma, superando le duemila unità. Questa crescita dimostra un crescente interesse e adozione dei veicoli elettrici, e la necessità di adeguare l'infrastruttura per soddisfare la domanda.\Le nuove isole di ricarica sorgeranno in diversi punti strategici della città, tra cui via delle Cave Ardeatine, via dei Campi Sportivi, largo Borgo Pace, e molte altre aree. L'elenco dettagliato include anche località come Sant'Alessandro, Ostiense, Cristoforo Colombo, e diverse zone periferiche, assicurando una copertura capillare del territorio. In parallelo allo sviluppo dell'infrastruttura, il Comune ha introdotto nuove misure per regolare l'accesso alle Zone a Traffico Limitato (Ztl) per i veicoli elettrici. A partire dal 1° luglio, l'accesso alle Ztl non sarà più gratuito, ma sarà necessario un permesso annuale a pagamento. Il costo di questo permesso sarà di mille euro, la metà rispetto a quello previsto per i veicoli a benzina o diesel, e sarà disponibile per tutti i possessori di auto elettriche. Questa iniziativa mira a bilanciare la promozione della mobilità elettrica con la necessità di gestire il traffico e preservare la qualità dell'aria nel centro storico. L'insieme di queste azioni, dall'espansione dell'infrastruttura alla regolamentazione dell'accesso alle Ztl, riflette l'impegno del Comune di Roma a perseguire una transizione ecologica completa e sostenibile, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità della vita urbana





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Veicoli Elettrici Ricarica Elettrica Roma Mobilità Sostenibile Ztl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Firenze, la protesta dei lavoratori dei musei davanti alla Venere di Botticelli: “Senza salario dopo…Esposto striscione nella Galleria degli Uffizi, annunciate nuove iniziative a Firenze e al Ministero a Roma

Read more »

Lo sport appassiona, le 10 nuove professioni sportive in ascesaTecnologia e dinamiche digitali aggiornano il settore (ANSA)

Read more »

Situazione Politica e Internazionale: Crisi e Nuove SfideIl governo affronta questioni complesse, mentre Trump commenta le trattative con l'Iran e viene eseguito un intervento chirurgico innovativo a Torino.

Read more »

Nuove Foto Inedite Accusano Michael Jackson: I Fratelli Cascio Mostrano Prove di AbusiPubblicate foto inedite dei fratelli Cascio con Michael Jackson, rafforzando le accuse di abusi sessuali e sollevando nuove domande sulla presunta innocenza del cantante. Le immagini, risalenti agli anni '90, mostrano i fratelli in tenera età in contesti intimi con Jackson, fornendo nuove prove nella causa milionaria. Le testimonianze descrivono anni di abusi fisici e psicologici.

Read more »

Smart working, cosa cambia da oggi: nuove regole tra multe e rischio arrestoDalle multe all'arresto, cosa rischiano i datori di lavoro

Read more »

Roma non è stata costruita in un giorno, perché dev'esserlo l'AS Roma?Dopo la sconfitta con l'Inter anche Gasperini è finito nel mirino dei tifosi giallorossi. Ma serve pazienza, e dare ascolto a Ovidio: 'Un giorno questo dolore ti sarà utile'

Read more »