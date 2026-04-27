Roma: Angelino non sarà riscattato, ritorno al Bayern Monaco

La Roma ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto per Angelino, il terzino in prestito dal Bayern Monaco. La decisione è dovuta alla mancanza di continuità e all'impatto limitato del giocatore sulla squadra. La società sta pianificando una riorganizzazione della rosa per la prossima stagione.

La Roma sta definendo le strategie per la prossima stagione e alcune decisioni riguardanti la composizione della rosa sembrano ormai prese. Un elemento chiave di questa riorganizzazione riguarda il futuro di Angelino , il terzino attualmente in prestito dal Bayern Monaco .

Secondo fonti autorevoli, tra cui il giornalista Fabrizio Romano, la società capitolina ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto prevista nell'accordo che lo lega al club tedesco. Questa scelta segna la fine del suo percorso in maglia giallorossa al termine della stagione in corso, aprendo la strada al suo ritorno in Baviera. La decisione di non puntare su Angelino è maturata nel corso dei mesi, durante i quali il giocatore non è riuscito a dimostrare il valore sperato.

Nonostante le aspettative iniziali, l'esterno offensivo ha faticato a trovare spazio e continuità di gioco, anche in un periodo caratterizzato da difficoltà per l'intero reparto offensivo della Roma. Infortuni e un calo di rendimento collettivo hanno contribuito a limitare il suo impatto sulla squadra, rendendo insufficiente il suo contributo per convincere la dirigenza a investire sul suo cartellino.

La Roma, quindi, preferisce concentrarsi su profili diversi per rinforzare la rosa in vista della prossima campagna sportiva, alla ricerca di elementi più adatti al progetto tecnico e tattico dell'allenatore. Questa scelta si inserisce in un contesto più ampio di revisione della rosa romana, che potrebbe coinvolgere altri giocatori. Si parla di possibili partenze, sia per scadenza contrattuale che per la fine di prestiti.

Nomi come Dybala sono stati menzionati in relazione a possibili scenari futuri, sottolineando la volontà della società di operare un cambiamento significativo. Parallelamente, il club sta monitorando il mercato alla ricerca di opportunità per rinforzare la squadra, con un occhio di riguardo ai giovani talenti e ai giocatori in grado di garantire maggiore continuità e affidabilità.

Altre squadre di Serie A, come il Napoli, sono attive sul mercato, esplorando diverse piste per la prossima stagione, tra cui l'interesse per giovani difensori brasiliani. La Juventus, invece, sembra pronta a offrire un contratto a lungo termine al portiere Alisson, anche se il Liverpool ha già esercitato l'opzione di rinnovo. Il panorama calcistico italiano è in fermento, con diverse squadre impegnate a pianificare il futuro e a costruire le basi per una stagione competitiva.

La situazione del Cesena, con il rinnovo del direttore generale Corrado Di Taranto, e le incertezze sulla composizione della Serie B 26/27, aggiungono ulteriori elementi di interesse al dibattito calcistico. Il Trapani, attraverso le parole del suo dirigente Antonini, chiede un intervento della FIGC per risolvere le problematiche che affliggono il calcio italiano. La corsa per l'ultimo posto disponibile per la Serie B è iniziata, con i playoff che promettono emozioni e sorprese.

Infine, le decisioni riguardanti l'integrazione di organico in Serie C e la partnership di Trenitalia con la finale della Coppa Italia Women tra Juventus e Roma completano il quadro delle notizie dal mondo del calcio italiano





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