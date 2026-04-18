Roma-Atalanta, scontro diretto per l'Europa: Gasperini torna all'Olimpico, giallorossi a caccia del quinto posto

La Roma affronta l'Atalanta in una partita cruciale per la corsa Champions. Per i giallorossi è un'occasione d'oro per scavalcare il Como e consolidare il quinto posto, mentre l'Atalanta cerca punti per l'Europa e la Coppa Italia. Torna a Trigoria Gian Piero Gasperini, ex allenatore della Roma.

Una partita di un'importanza capitale, destinata a definire il cammino europeo di entrambe le squadre. L'Europa che ci attende, o almeno la sua configurazione, potrebbe delinearsi proprio questa sera. Roma contro Atalanta non è solo una sfida per la qualificazione alla Champions League , ma segna anche il ritorno all'Olimpico di Gian Piero Gasperini , dopo una settimana particolarmente intensa e contro la squadra che lo ha visto protagonista per ben nove anni.

La Roma si presenta a questo appuntamento cruciale consapevole di trovarsi a un bivio fondamentale per la sua stagione. La recente sconfitta del Como contro il Sassuolo ha alterato gli equilibri, offrendo ai giallorossi un'opportunità concreta di accelerare verso il quinto posto, sinonimo di qualificazione diretta alle competizioni europee, e di continuare a coltivare il sogno di partecipare alla Champions League.

E l'Atalanta? In attesa di giocarsi la finale di Coppa Italia, la squadra bergamasca affronta questa trasferta con un occhio attento alla classifica. Raffaele Palladino schiera Krstovic dal primo minuto al posto di Scamacca, a dimostrazione della volontà di puntare su alternative per guidare l'attacco. Sulle fasce, Bellanova è confermato a destra, mentre sulla sinistra Zappacosta prende il posto di Bernasconi. La trequarti vedrà la presenza di De Ketelaere e Raspadori, giocatori in grado di creare imprevedibilità.

Nikola Krstovic e Donyell Malen, con medie di 5.4 e 4.5 tiri a partita rispettivamente (considerando chi ha almeno 10 presenze), sono i giocatori che guidano la classifica in questo campionato per questa statistica. Il confronto diretto tra questi due attaccanti promette scintille e un duello interessante nel guidare i rispettivi reparti offensivi.

Per l'Atalanta, l'obiettivo primario è consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, lasciandosi alle spalle un avvio di stagione incerto che li aveva visti attardati al tredicesimo posto. L'Europa è decisamente nel mirino, così come la Coppa Italia. In quest'ottica, la semifinale di Coppa Italia prevista per mercoledì contro la Lazio potrebbe rappresentare un momento spartiacque nella prima stagione successiva ai nove anni di gestione di Gian Piero Gasperini.

La panchina della Roma è stata occupata da Gasperini per ben 43 partite. Arrivato a Trigoria la scorsa estate, ha già collezionato 23 vittorie. Questa sera, il tecnico si troverà di fronte la sua ex squadra, l'Atalanta, in una partita che assume inevitabilmente un sapore speciale e un fascino unico.

Da notare che Ranieri non era presente a Trigoria ieri, né nei due giorni precedenti, e all'interno del club circolano segnali che suggeriscono un possibile addio imminente. Nonostante ciò, dovrebbe essere presente questa sera in tribuna all'Olimpico.

La Roma ha dimostrato una certa difficoltà contro l'Atalanta, avendo subito cinque sconfitte consecutive in Serie A nel 2019/20. In questa stagione, la Roma ha perso contro l'Atalanta sia all'andata che al ritorno. Meglio di lui in termini di gol in una singola stagione in Serie A solo Maxi López (11 gol con il Catania nel 2009/10) e Mario Balotelli (12 con il Milan nel 2012/13).

L'Atalanta, guidata da Raffaele Palladino, non ha mai perso due partite consecutive in campionato. L'ultima serie negativa si è verificata a novembre, con tre sconfitte di fila a cavallo tra la fine della gestione Ivan Juric e l'inizio di quella di Palladino.

La classifica è eloquente: ai giallorossi serve una vittoria per agganciare il quinto posto del Como, che ha perso ieri, e raggiungere quota 60 punti. La Juventus, attualmente quarta, si trova anch'essa a 60 punti e giocherà domani sera contro il Bologna.

La Roma ha registrato una serie negativa di cinque sconfitte consecutive contro l'Atalanta in campionato, con un solo pareggio, comprese le ultime quattro partite disputate. Questa sequenza negativa contro la stessa avversaria in campionato non si verificava dal periodo tra il 1988 e il 1990, quando la Roma accumulò una serie simile contro il Milan.

La sfida è decisiva per le ambizioni europee. La Roma è consapevole che questo è un momento chiave della stagione: il passo falso del Como ha aperto un'opportunità d'oro per avvicinarsi al quinto posto e mantenere viva la speranza di qualificarsi per la Champions League.

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