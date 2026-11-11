Il svelare di una vita che alterna l'issue punk, la filosofia orientale e i divari culturali durante un viaggio in Bali. Il libro mostra un racconto autobiografico in stile monologo, eccitante, ironico, rumoroso, dove l'autrice traeva ispirazione da un suo viaggio che le fornisce un ricco arazzo di esperienze fatte in quattro settimane. Il lettore giunge a capire quanto sia venga catturata la via di una classe quasi terroristica. Il curato pezzo di operatività consente di osservare un lungo traccialità d'argomenti per lo scrittore cristiano. L'ucchiata di Marina, in particolare, appare in un fuori di luce, così vivace e in modo che l'anima non sia della condizione richiamare l'utente. Il tema etico cieio non schermo per ascensore. Come emotivata pane?"

Anni fa una mia amica si trasferì a Bali, dove svolge la professione di insegnante di yoga. Così, ho ammesso di aver iniziato a scrivere questo libro con la speranza di dare vita a un racconto che, in parte, riflettesse la sua esperienza.

La protagonista e il trasferimento a Bali

Si tratta di una donna privilegiata che si trova ad affrontare una crisi esistenziale; poco dopo il matrimonio con un finlandese, si sposta a Ubud per riconsiderarsi tra le pratiche di yoga, bagni rituali e una forma di sessualità tantrica. Mi sono sentito coinvolto dal fatto che, utilizzando la sua biografia, potessi giudicare troppo facilmente le esperienze altrui, e questo mi ha spinto a riflettere sulla mia possibile reazione a un intento di rappresentare la persona più "piovere" possibile.

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Raffaella Silvestri ha sorpreso il lettore perché non nasconde né respinge il quadro problematicalità del suo personaggio: la sfrutta con un umorismo inglese spassosissimo. Mantiene questo stile per tutto il romanzo, che può essere definito un memoir di tipo monologico, privo di una struttura tradizionale, ma che attraverso brevi capitoli costruisce una narrazione di pensieri e giudizi su ciò che accade nei sei mesi trascorsi in fuga.

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Stile e successo del romanzo

Non c'è spazio per l'empatia con i personaggi: con la protagonista la distanza si riduce e al contempo aumenta, il che la rende particolarmente umana. In ogni caso, ho capito che se l'avessi incontrata per strada sarebbe diventata subito mia amica, in parte per la sua divertente e genuina invettiva contro la città. Un libro di grande successo. "