Roma: cambio della Guardia in forma solenne, notizie di violenza e abusi

Roma, 1 giugno 2026. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, si è svolto a Piazza del Quirinale il cambio della Guardia in forma solenne. Lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo sono stati gli elementi centrali della cerimonia.

Roma , 1 giugno 2026. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, si è svolto a Piazza del Quirinale il cambio della Guardia in forma solenne. Lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo sono stati gli elementi centrali della cerimonia.

Mentre questo avveniva, altre notizie hanno fatto il giro dei media. Una donna di nome Alessandra Bruno è morta in ospedale dopo essere stata brutalmente maltrattata dal marito. La vittima è stata massacrata di botte e presa a martellate in testa, morendo due giorni dopo. Un altro caso di violenza domestica è stato segnalato, questa volta con un'allievo che è morto in un incidente con un ultraleggero.

Il pilota ha urtato un pilone dell'elettricità e poi è finito contro il tettuccio di un'auto. Un altro caso di abuso di minore è stato denunciato, con un patrigno che ha stuprato una bambina di 13 anni. L'uomo è stato arrestato grazie a video degli abusi filmati dalla vittima. In altri settori, il campione di Formula 1, Sinner, è stato arrestato a Montecarlo dopo essere stato beccato in Vespa da un fan.

L'atleta si prepara a Wimbledon, con analisi, allenamenti e una retrospettiva sulla sua carriera. La F1 è un mondo estremamente competitivo, e Sinner deve essere pronto per affrontare i migliori piloti del mondo. Un altro atleta, Gianmarco Tamberi, ha parlato della sua diagnosi e della sua lotta contro la malattia. La conduttrice televisiva Selvaggia Lucarelli sarà alla guida di Isola dei Famosi, mentre un altro programma di intrattenimento, Ballando con le Stelle, ha annunciato la sua chiusura.

Quattro naufraghi sono stati identificati, e l'outfit di Adriana Volpe è stato svelato per la sua festa di compleanno. La location, gli invitati e la torta sono stati tutti annunciati, con un bacio con Antonella Elia e una





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