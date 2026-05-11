Roma Capitale approva l'internalizzazione della gestione di Muratella e Viale Marconi, affidandola a una società privata

La giunta capitolina ha dato l'ok all'internalizzazione della gestione di Muratella e Viale Marconi, affidandola a una società privata che ha vinto un bando per 36 mesi e 7 milioni di euro. Tuttavia, i verbali relativi a questo passaggio non soddisfano l'Anac, poiché sono generici e limitati a valutazioni generali. Anche la presenza del veterinario comportamentista e la frequenza delle pulizie sono state giudicate insufficienti.

La giunta Gualtieri ha approvato una memoria che autorizza l'internalizzazione della gestione di Muratella e Viale Marconi, affidandola a una società privata che ha vinto un bando per 36 mesi e 7 milioni di euro.

Tuttavia, i verbali relativi a questo passaggio non soddisfano l'Anac, poiché sono generici e limitati a valutazioni generali. Anche la presenza del veterinario comportamentista e la frequenza delle pulizie sono state giudicate insufficienti. La decisione è stata presa per riorganizzare il servizio e garantire la tutela dei lavoratori e la qualità del servizio, in particolare per monitorare costantemente la gestione degli animali e i percorsi di adozione





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