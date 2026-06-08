Roma, capitale dei liberi professionisti: nel Lazio +20,3% in dieci anni

Il 7° rapporto Confprofessioni svela che Roma e il Lazio sono il cuore pulsante dei liberi professionisti in Italia, con una crescita del 20,3% nel decennio 2014-2024, nonostante l'inflazione eroda i redditi reali e permanga un divario di genere.

Roma si conferma la capitale dei liberi professionisti in Italia, trainando l'intera regione Lazio verso risultati da record. È quanto emerge dal 7° rapporto dell'Osservatorio di Confprofessioni, che fotografa il mercato del lavoro libero professionale nel 2025.

I dati evidenziano una crescita significativa e una concentrazione maggiore rispetto ad altre aree del Paese. Nel Lazio risiede oltre la metà dei liberi professionisti del Centro Italia, con Roma che funge da polo attrattivo principale grazie alla sua economia dinamica e alla presenza di numerosi settori trainanti. Tra il 2014 e il 2024, il numero di liberi professionisti nella regione è aumentato del 20,3%, passando da 155.000 a 187.000 unità.

Questo incremento è stato quasi continuativo, rendendo i liberi professionisti l'unica categoria del lavoro indipendente a registrare una crescita costante nel decennio. Inoltre, tra il 2023 e il 2024, circa il 40% dell'aumento dell'occupazione indipendente nel Lazio è attribuibile proprio a questa categoria. Approfondendo i dati provinciali, emerge che Roma e la sua provincia hanno registrato la crescita più importante del comparto professionale non ordinistico, ovvero gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Tra il 2019 e il 2023, il numero di questi professionisti con posizione prevalente a Roma è passato da 36.067 a 56.518 unità, con un incremento del 56,7%, il valore più alto di tutto il Lazio. Nel 2023, il totale era composto da 29.908 uomini e 26.610 donne; sebbene gli uomini siano ancora la maggioranza, la componente femminile è cresciuta a un ritmo leggermente superiore (+59,0% contro +54,7%).

Tuttavia, nonostante Roma sia la provincia con i redditi medi più elevati della regione, è anche quella che ha subito maggiormente l'erosione del potere d'acquisto a causa dell'inflazione. Il reddito medio nominale nel 2023 era di 20.886 euro, con un aumento dell'11,8% rispetto al 2019, ma depurato dall'inflazione il reddito reale è sceso a 17.828 euro (espressi in valori 2019), segnando una contrazione del 4,5%.

Questa dinamica negativa ha influenzato pesantemente il dato medio regionale, che ha registrato una riduzione complessiva del 2,6%. Persiste inoltre un forte divario di genere: gli uomini percepiscono mediamente 23.469 euro nominali (20.033 reali), mentre le donne si attestano a 17.984 euro nominali (15.351 reali). È interessante notare che la perdita di potere d'acquisto ha colpito più duramente gli uomini (-6,7% reale) rispetto alle donne, i cui redditi reali sono rimasti sostanzialmente stabili (-0,6%).

Dal punto di vista settoriale, il comparto che impiega il maggior numero di professionisti è quello dei servizi alle imprese e tempo libero, con il 25% del totale. Le attività professionali, scientifiche e tecniche raccolgono il 42% dei professionisti regionali; all'interno di questa categoria, l'area legale è la più numerosa, rappresentando da sola il 14% del totale, con quasi 26.000 unità a livello regionale.

Anche la sanità e l'assistenza sociale sono settori molto rilevanti, impiegando il 20% dei professionisti, una quota superiore rispetto ad altre aree geografiche italiane. Questi dati evidenziano come il Lazio, trainato da Roma, sia un territorio fertile per il lavoro autonomo, con una struttura produttiva diversificata e in evoluzione.

Tuttavia, le sfide legate all'inflazione e al divario di genere richiedono politiche mirate per sostenere il potere d'acquisto e promuovere l'equità. In conclusione, il rapporto conferma che i liberi professionisti rappresentano un pilastro dell'economia regionale, con prospettive di ulteriore crescita se sostenuti da condizioni favorevoli





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