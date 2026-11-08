Roma Capitale: mappa dei terreni perduti e banche dati georeferenziate per il territorio

Il Campidoglio approva una mozione per censire le aree abbandonate. Roma Capitale deve creare una banca dati georeferenziata per gestire correttamente il patrimonio immobiliare inutilizzato.

I Consigli capitolini hanno affrontato la complessa questione relativa agli spazi urbani rimasti in una situazione di incertezza amministrativa, definita come "limbo amministrativo". Questa problematica interessa numerosi terreni che non sono stati formalmente acquisiti al patrimonio demaniale di Roma Capitale, risultando così esclusi dai canali ordinari di gestione e manutenzione. La mancanza di una chiara attribuzione giuridico-amministrativa ha provocato un vuoto di responsabilità sulle aree pubbliche, compromettendo il loro stato di conservazione e la fruibilità da parte della collettività urbana.

Aula Giulio Cesare approva mozione Azione

L'iter legislativo si è concluso con un provvedimento presentato dal gruppo politico Azione, discusso nell'aula Giulio Cesare. L'iniziativa mira a introdurre strumenti di trasparenza e controllo sul territorio mediante una mappatura territoriale rigorosa. Sebbene il dispositivo sia stato approvato con voto favorevole, alcuni osservatori hanno rilevato come le misure inizistiche possano apparire talvolta troppo generiche, prive del livello di dettaglio necessario per censire capillarmente le criticità locali esistenti in ogni singolo quartiere della città eterna.

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Definizione delle competenze istituzionali

La necessità di istituire una banca dati georeferenziata è emersa come strumento prioritario per superare i conflitti di competenza tra diversi uffici comunali. L'assenza di un interlocutore istituzionale chiaro impedisce una gestione strutturata delle superfici cadute in disuso. In molti casi, si tratta di spazi che presentano attrezzature o infrastrutture, ma che risultano difficili da fruire a causa dell'assenza di una manutenzione accurata e costante, lasciando i residenti con possibilità di utilizzo nulle o limitate.

Dichiarazione dei consiglieri capitolini

Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, consiglieri capitolini del gruppo Azione, hanno commentato il risultato ottenendo dalla votazione. I due politici hanno dichiarato di essere molto soddisfatti per il voto favorevole alla mozione che impegnava Roma Capitale alla realizzazione di una banca dati georeferenziata. Hanno sottolineato che per troppo tempo queste aree sono rimaste sconosciute persino alla stessa amministrazione comunale, creando una situazione di opacità nella gestione del bene pubblico comune.

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Strumenti tecnici SIT per la trasparenza

Le richieste formulate hanno trovato consenso anche riguardo alla necessità di effettuare una mappatura pubblica su uno strumento unitario. La proposta tecnica punta all'utilizzo del Sistema Informativo Territoriale (SIT) come piattaforma centrale per il censimento. I consiglieri hanno ribadito un principio fondamentale: ciò che è pubblico deve essere necessariamente conosciuto, monitorato e restituito ai cittadini. Senza una fotografia chiara del patrimonio abbandonato, risulta impensabile riqualificare il territorio o programmare il futuro della città in modo efficace e sostenibile.

Impatto concreto e monitoraggio continuo

Una volta chiarite le competenze istituzionali, le aree definite "terreni perduti" possono essere valorizzate anche direttamente dai cittadini attraverso forme di gestione condivisa. Tuttavia, questa dinamica partecipativa può essere attivata solo disponendo di un interlocutorio istituzionale identificato con certezza. Il censimento iniziale e il suo costante aggiornamento nel tempo rappresentano condizioni imprescindibili per governare meglio il territorio capitolino e restituire qualità spaziale agli spazi urbani degradati.