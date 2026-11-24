Roma Capitale lancia il nuovo piano della natura con 7 indicazioni per aumentare il verde urbano, migliorare la biodiversità e la resilienza climatica della città.

L'Amministrazione di Roma Capitale ha presentato una strategia articolata per la gestione del territorio, basata su sette indicazioni chiave mirate a potenziare la sostenibilità ambientale della metropoli. Questa iniziativa nasce dalla necessità di valorizzare le campagne circostanti e recuperare le aree limitrofe ai corsi d'acqua, spesso abbandonate, trasformandole in risorse vitali per l'ecosistema urbano.

Risultati della Ricerca e Obiettivi Verdi

La ricerca condotta sotto la guida di Lucina Caravaggi propone metriche concrete per la qualità della vita residenziale: ogni abitante deve avere tre alberi visibili dalla propria finestra, mentre la copertura arborea complessiva nel quartiere dovrebbe raggiungere il trenta percento. Inoltre, è previsto che ogni parco si trovi entro trecento metri di distanza da qualsiasi residenza, garantendo un accesso immediato al verde pubblico.

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Gestione Arboricola e Sicurezza Pubblica

Lucina Caravaggi ha chiarito che una corretta gestione del verde urbano non implica il divieto assoluto di abbattere gli alberi. Quando un esemplare giunge alla fine del suo ciclo vitale, la sua rimozione e la successiva sostituzione con nuovi esemplari sono considerati atti di cura necessari. Questa pratica garantisce la sicurezza dei cittadini e permette di rinnovare nel tempo la foresta urbana, mantenendo elevati i benefici ecosistemici prodotti.

Posizione dell'Assessorato e Normativa Europea

Sabrina Alfonsi, assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ha definito la riqualificazione arborea, la valorizzazione dei parchi e la rinaturalizzazione delle sponde come tasselli fondamentali per la sostenibilità. In linea con il Regolamento europeo sul ripristino della natura, il nuovo piano sarà definito un piano della natura, volto a creare più copertura arborea e una rete diffusa di isole di naturalità nei quartieri.

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Interventi su Scuole, Ospedali e Infrastrutture

Il progetto coinvolge tutti gli spazi della città, non solo i parchi tradizionali, ripensando scuole, università, ospedali e aree commerciali come ambienti da rendere confortevoli e adatti alla vita sociale. Le fasce lungo strade, ferrovie e fiumi, insieme agli spazi abbandonati, verranno riletti come parti della rete verde. Inoltre, si punta a restituire permeabilità al suolo de-impermeabilizzando aree inutilmente sigillate.

Innovazione Progettuale e Manutenzione Comunitaria

La progettazione di parchi, viali e piazze verdi richiederà tecniche nuove, rafforzando ecosistemi e biodiversità per rispondere alle esigenze di sport ed educazione alimentare. Si intende superare il modello tradizionale di manutenzione delegata, orientandolo verso un concetto di cura che coinvolga scuole, associazioni e comunità locali nel monitoraggio e nella gestione degli impianti verdi come comunità viventi.