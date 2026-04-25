Roma celebra il 25 Aprile tra memoria, partecipazione e qualche contestazione

Migliaia di persone hanno partecipato alle celebrazioni per la Liberazione a Roma, con un corteo organizzato da ANPI e CGIL. Presente il sindaco Gualtieri, contestato da alcuni manifestanti durante il suo intervento. Forte la partecipazione popolare e il ricordo dei partigiani.

Roma ha celebrato con fervore il 25 aprile , anniversario della Liberazione d'Italia dal giogo nazifascista. Una giornata baciata da un sole mite, ma non afoso, ha fatto da cornice a una manifestazione imponente, organizzata da ANPI e CGIL , che ha visto migliaia di persone riversarsi nelle strade della capitale.

Il corteo, partito da Porta San Paolo, si è snodato attraverso il tessuto urbano, culminando nel Parco Schuster, un luogo simbolico per la memoria della Resistenza. La partecipazione popolare è stata straordinaria, testimoniando la vitalità dei valori di libertà e democrazia che hanno animato la lotta di Liberazione.

Si stima che, solo nel quartiere di Centocelle, dove si è svolto un corteo autonomo, abbiano sfilato circa ventimila persone, se non di più, a dimostrazione di un sentimento diffuso di impegno civile e di riscatto morale. L'evento ha visto la presenza del sindaco Roberto Gualtieri, che ha partecipato attivamente al corteo, stringendo mani e dialogando con i cittadini, prima di intervenire sul palco allestito a San Paolo.

Un momento particolarmente toccante è stato l'incontro tra Gualtieri e Maurizio Landini, segretario della CGIL, suggellato da un caloroso abbraccio che ha simboleggiato l'unità delle forze progressiste nel ricordo e nella celebrazione della Liberazione. Ad accogliere i partecipanti al Parco Schuster, tra gli altri, c'era Angelo Nazio, un partigiano di 101 anni, testimone vivente di un'epoca cruciale per la storia italiana.

Le sue parole, intrise di memoria e di speranza, hanno commosso l'uditorio: “Ho lasciato tantissimi amici e compagni, a loro va il mio pensiero oggi e auguri ai giovani: siete voi i protagonisti del vostro futuro. Evviva la libertà! ”. La giornata non è stata priva di momenti di tensione.

Durante l'intervento del sindaco Gualtieri, alcune persone presenti tra il pubblico hanno interrotto il suo discorso con urla e accuse, definendolo “fascista” e accusandolo di “vendere la città” e di agire come un “lobbista”. Le contestazioni, provenienti da un piccolo gruppo di manifestanti, sono state prontamente contrastate dagli altri partecipanti, che hanno espresso il loro dissenso con fischi e inviti ad allontanarsi. Le contestatrici, tuttavia, hanno lasciato pacificamente l'area, senza creare ulteriori disordini.

Gualtieri, dimostrando grande compostezza e spirito democratico, ha accolto l'episodio con sportività, commentando con un sorriso: “Va bene così, di assemblee ne ho fatte tante”. L'accaduto potrebbe essere legato alle polemiche riguardanti il progetto di riqualificazione degli ex mercati generali, un'iniziativa osteggiata da una parte della cittadinanza e da diverse associazioni romane, che hanno anche presentato un ricorso legale contro il piano.

Nonostante le contestazioni, il sindaco ha proseguito il suo intervento, sottolineando l'importanza di difendere i valori che hanno ispirato la lotta di Liberazione, come l'antifascismo, il coraggio dei partigiani e la Costituzione italiana. Ha ribadito che questi valori sono più che mai attuali e che è fondamentale che le nuove generazioni li riaffermino con passione e partecipazione.

Il sindaco Gualtieri ha concluso il suo discorso con un chiaro messaggio di unità e di patriottismo costituzionale, sottolineando la differenza tra patrioti e nazionalisti. Ha affermato che i partigiani hanno trasmesso loro l'amore per la patria, ma un patriottismo fondato sui valori della libertà, della democrazia e della pace. Ha inoltre sottolineato che il 25 aprile è una festa che unisce il Paese e che chi cerca di dividerlo si schiera dalla parte sbagliata.

“La liberazione unisce il Paese perché lo ha salvato. Senza 25 aprile non ci sarebbe il 2 giugno”, ha dichiarato con forza. Infine, ha espresso il suo omaggio alla Resistenza e ha augurato a tutti un buon 25 aprile.

La manifestazione romana, nel suo complesso, ha rappresentato un momento di riflessione e di celebrazione della Liberazione, un'occasione per ricordare il sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà e per riaffermare i valori fondamentali della democrazia e della giustizia sociale. L'evento ha dimostrato che la memoria della Resistenza è ancora viva nel cuore degli italiani e che l'impegno per la difesa dei valori democratici è più che mai necessario





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