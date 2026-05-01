Roma celebra la promozione dell'Ostiamare in Serie C: un successo per il territorio e un tributo a Daniele De Rossi

Il Sindaco di Roma esprime grande gioia per la promozione dell'Ostiamare in Serie C, sottolineando l'importanza di questo risultato per Ostia e per l'intera città. Un riconoscimento al lavoro della squadra, dello staff e di Daniele De Rossi, che ha contribuito a trasformare una situazione complessa in una storia di successo.

Il Sindaco di Roma ha espresso grande entusiasmo sui canali ufficiali del Comune per la storica promozione dell' Ostiamare in Serie C , definendola una notizia eccezionale non solo per Ostia, ma per l'intera città di Roma .

Ha sottolineato come questo successo sia il risultato tangibile di un lavoro costante e dedicato da parte della squadra, dello staff tecnico e di un progetto ben strutturato, che ha saputo valorizzare i talenti emergenti, a partire dai giovani calciatori. Un riconoscimento speciale è stato rivolto a Daniele De Rossi, figura chiave di questo percorso, che ha investito con passione e impegno nel progetto, trasformando una situazione inizialmente complessa in una storia di successo e di rinascita sportiva.

La promozione dell'Ostiamare rappresenta un momento particolarmente significativo per Ostia, una città che sta vivendo un periodo di rilancio e di rinnovamento, basato su principi di legalità, miglioramento della qualità degli spazi pubblici e creazione di nuove opportunità per i cittadini. Questo cambio di passo mira a restituire al litorale romano il ruolo di centralità e di prestigio che merita, rafforzando al contempo il legame indissolubile tra il territorio, lo sport e la comunità locale.

L'amministrazione comunale si impegna a continuare a sostenere la crescita dell'Ostiamare e a investire nel futuro di Ostia, convinta che successi come questo siano la prova concreta di una nuova stagione per l'intero territorio. Il Sindaco ha annunciato che Daniele De Rossi, la squadra e l'intero staff tecnico saranno invitati in Campidoglio per una celebrazione ufficiale di questa storica promozione. Parallelamente, l'attenzione del mondo calcistico è focalizzata su diversi altri avvenimenti.

Daniele De Rossi, parlando di giovani promesse, ha elogiato il talento di Ekhator, sottolineando come il suo impegno e la sua dedizione lo porteranno presto a valere cifre considerevoli sul mercato. L'Arezzo si prepara a celebrare un'altra serata di festa, dopo la conquista della Supercoppa, con i festeggiamenti per la promozione in Serie B. Sono state pubblicate le formazioni ideali del girone A e B, con Stuckler del Vicenza e Esposito che si distinguono per le loro prestazioni.

Il dibattito sugli scandali che affliggono il calcio italiano rimane aperto, con molti che lamentano la mancanza di rappresentanza italiana nelle competizioni europee. L'incontro tra PSG e Bayern Monaco è stato definito uno spettacolo, ma si discute ancora sul ruolo preponderante del denaro nel calcio moderno. Il mercato trasferimenti è al centro dell'attenzione, con Olise che è costato una cifra relativamente modesta rispetto a Openda.

Il programma radiofonico 'Maracanà' continua a ospitare esperti e opinionisti, tra cui Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi e Rampulla, per analizzare le ultime novità del mondo del calcio. Le elezioni per la presidenza della FIGC vedono Malagò in vantaggio su Abete, mentre Simonelli invita a evitare speculazioni sulla possibile nomina di un commissario. La Juventus ha risposto a Modric, manifestando il suo interesse per Bernardo Silva.

L'incontro tra PSG e Bayern Monaco è stato interpretato come un manifesto del calcio moderno. Gianluca Di Marzio ha analizzato la salvezza del Cagliari, sottolineando l'importanza del progetto giovani e dell'anima azzurra della squadra. Boto ha espresso il suo parere su Scamacca, ritenendolo troppo forte per la Roma, e ha criticato le prospettive delle squadre giovanili. Di Natale ha commentato la corsa Champions, puntando sulla Juventus e riconoscendo l'esperienza e il genio di Spalletti.

Dalla Spagna giungono notizie di un'offerta della Juventus per Bernardo Silva, ma il giocatore sembra attendere il Barcellona. I tifosi della Sampdoria hanno risposto duramente a Tey, esprimendo la loro frustrazione per una gestione triennale definita 'aberrante' e chiedendo una nuova proprietà. Il Venezia è in lizza per la promozione in Serie A, con una vittoria contro lo Spezia che potrebbe sancire il ritorno in massima serie.

Infine, è stata data la possibilità alle giocatrici afghane di partecipare alle competizioni FIFA. Il Sole 24 Ore, attraverso Tuttomercatoweb.com, gestisce spazi pubblicitari per editori terzi italiani e internazionali





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