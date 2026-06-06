Roma, cento offerte di lavoro in ristorazione: l'esperimento che smaschera le contraddizioni del settore

Un test del mercato del lavoro nella ristorazione romana attraverso un annuncio semplice raccoglie un centinaio di risposte in pochi giorni. I datori di lavoro parlano di contratti e Ccnl, ma la realtà del lavoro rivela condizioni spesso diverse da quelle promesse, tra pratiche irregolari e precarietà. L'inchiesta svela il divario tra la facciata legale e le dinamiche sommers

Un esperimento condotto attraverso un semplice annuncio di lavoro per cameriere o barista a Roma ha rivelato una domanda di personale nel settore della ristorazione quasi insaziabile, con circa cento risposte in pochi giorni.

I ristoratori rispondono con rapidità e spesso toni cordiali, proponendo colloqui e descrivendo condizioni lavorative apparentemente regolari, con riferimenti a contratti e al Ccnl. Tuttavia, il reportage mette in luce la persistente discrepanza tra le promesse fatte durante i colloqui e la realtà quotidiana del lavoro, dove pratiche opache e condizioni diverse da quelle pattuite sono ancora diffuse. L'articolo indaga questa contraddizione, mostrando come il settore, nonostante una facciata di legalità, nasconda ancora meccanismi di sfruttamento e precarietà





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