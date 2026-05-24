La Roma ha conquistato la prossima Champions League dopo alti e bassi e grazie all'acquisto di Donyell Malen e al mercato di gennaio. La società ha fatto scelte importanti per raggiungere questo traguardo importante.

Una società che non ha mai chiesto al suo allenatore di piazzarsi fra le prime quattro squadre, ma sapeva che per dare soddisfazione alla gente doveva andare oltre gli obiettivi.

La Roma ha acquisito consapevolezza e entusiasmo nel corso del tempo, partita dopo partita, anche quando i fatti sembravano andergli contro. Fra infortuni e risultati al di sotto delle aspettative, il gruppo giallorosso è sempre rimasto compatto dietro alle indicazioni del proprio allenatore. E dal prossimo anno potrà godersi il palcoscenico calcistico più importante del continente. La società ha fatto scelte importanti nel mercato di gennaio, come l'acquisto di Donyell Malen, che ha contribuito a raggiungere questo traguardo.

Anche se non ci aveva creduto più di tanto qualcuno, la società ha ammesso che non gli aveva mai chiesto il piazzamento fra le prime quattro squadre. Questo dimostra che il darsi da soli un obiettivo ha funzionato eccome. La Roma ha dimostrato di avere una grande forza d'animo e di non mollare mai, anche quando i fatti sembravano andergli contro. Questo è un traguardo importante per la società e per la città di Roma





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