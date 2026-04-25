Roma, coppia ANPI colpita da spari al parco Schuster

Nel pomeriggio del 25 aprile, una coppia iscritta all'ANPI è stata ferita da colpi di pistola a piombini sparati da un uomo in fuga su uno scooter nel parco Schuster a Roma. Le ferite sono superficiali e non è stato necessario il ricovero ospedaliero. Indagini in corso.

Sabato 25 aprile , nel pomeriggio, il parco Schuster, situato nell'area circostante la Basilica di San Paolo a Roma , è stato teatro di un episodio che ha generato notevole allarme e preoccupazione.

Una coppia, identificata come iscritta all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), è stata improvvisamente colpita da colpi di proiettile mentre si trovava all'interno del parco. I due coniugi, riconoscibili per il caratteristico fazzoletto tricolore simbolo della Resistenza, stavano cercando un bar lungo via delle Sette Chiese quando sono stati raggiunti dagli spari. L'aggressore, a bordo di uno scooter, ha fatto fuoco utilizzando apparentemente una pistola a piombini, per poi dileguarsi rapidamente dalla scena.

La dinamica precisa dell'accaduto è ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, ma le prime ricostruzioni suggeriscono un atto deliberato, sebbene le motivazioni rimangano al momento sconosciute. La coppia è stata immediatamente soccorsa e assistita sul posto, senza che si rendesse necessario il ricovero ospedaliero. Le ferite, fortunatamente, non sono risultate gravi, limitandosi a lesioni superficiali. I due coniugi hanno riportato ferite al collo e alla guancia il primo, mentre la donna è stata colpita alla spalla.

Nonostante il sanguinamento iniziale, le condizioni dei feriti sono state giudicate stabili e non destano preoccupazioni per la loro vita. L'intervento tempestivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine è stato fondamentale per garantire un'assistenza immediata e per mettere in sicurezza l'area. L'ANPI ha espresso una forte condanna per l'accaduto, definendolo un gesto gravissimo e inaccettabile. Le autorità competenti hanno avviato immediatamente un'indagine per identificare e arrestare l'aggressore.

Le testimonianze raccolte finora descrivono l'uomo come portatore di una giacca mimetica e di un casco scuro, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per le indagini. Gli investigatori stanno inoltre vagliando la possibilità di analizzare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere ulteriori dettagli sull'identità dell'aggressore e sul suo percorso di fuga. La presenza di telecamere potrebbe fornire un quadro più chiaro della sequenza degli eventi e contribuire a ricostruire la dinamica dell'aggressione.

L'episodio ha suscitato un'ondata di indignazione e preoccupazione nell'opinione pubblica, soprattutto alla luce del contesto storico e simbolico della data in cui è avvenuto, il 25 aprile, anniversario della Liberazione d'Italia. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di garantire la protezione dei cittadini, in particolare in luoghi frequentati come i parchi e le aree ricreative.

Le autorità hanno assicurato che faranno tutto il possibile per assicurare alla giustizia l'autore del gesto e per prevenire il ripetersi di simili episodi. L'indagine è condotta con la massima priorità, e si stanno seguendo diverse piste investigative. Si esclude al momento l'ipotesi di una rapina finita male, e si propende per un atto mirato, forse motivato da ragioni ideologiche o personali.

La scelta del parco Schuster, situato in prossimità della Basilica di San Paolo, e il fatto che le vittime indossassero il fazzoletto partigiano, potrebbero suggerire un collegamento con il passato storico del Paese e con i valori della Resistenza. Tuttavia, è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive, e le indagini proseguono a 360 gradi per accertare la verità. La comunità locale si è stretta attorno alla coppia colpita, esprimendo solidarietà e sostegno.

Molti cittadini hanno manifestato la propria indignazione per l'accaduto, e hanno chiesto che l'aggressore sia punito con il massimo della legge. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di promuovere una cultura della pace e della tolleranza, e di contrastare ogni forma di violenza e di intolleranza





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