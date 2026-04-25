Roma, coppia dell'ANPI ferita con una pistola ad aria compressa durante le celebrazioni del 25 aprile

Un uomo e una donna, membri dell'ANPI, sono stati feriti a Roma da colpi sparati con una pistola ad aria compressa mentre partecipavano alle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto.

Un grave episodio si è verificato a Roma il 25 aprile , durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione . Una coppia, entrambi membri dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ( ANPI ) e riconoscibili per il fazzoletto partigiano indossato, è stata ferita da colpi sparati con una pistola ad aria compressa , presumibilmente una softair o un'arma simile.

L'aggressione è avvenuta in via delle Sette Chiese, mentre la coppia era alla ricerca di un bar. L'aggressore, a bordo di uno scooter chiaro con casco integrale e giubbotto militare, ha aperto il fuoco, colpendo l'uomo al viso, alla gola e a una mano, e la donna alla spalla. Fortunatamente, le ferite non sono gravi, ma l'ANPI ha espresso forte condanna per l'atto, sottolineando la necessità di vigilanza contro le manifestazioni di neofascismo.

La donna, in un video diffuso, ha espresso il suo shock e la sua indignazione, evidenziando la persistenza di atteggiamenti intimidatori da parte di gruppi estremisti. Le forze dell'ordine, Digos e commissariato San Paolo, stanno indagando sull'accaduto, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i piombini rinvenuti sulla scena. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e non esclude alcuna pista, valutando anche la possibilità di ipotizzare il reato di lesioni aggravate e coinvolgendo potenzialmente i pm dell'antiterrorismo.

L'episodio ha suscitato grande sconcerto e preoccupazione, soprattutto alla luce delle celebrazioni per la Liberazione e della presenza di bandiere a sostegno della Palestina e della pace durante le manifestazioni in diverse città italiane. La presidente del comitato provinciale dell'ANPI ha descritto la coppia come 'estremamente scioccata' e ha ribadito l'importanza di continuare a celebrare la Resistenza e a promuovere i valori di pace e libertà.

L'aggressione è avvenuta in un contesto di festeggiamenti e comizi, e ha colpito due persone che si trovavano lì per condividere un momento di gioia e commemorazione. La dinamica dell'attacco, descritta dalla vittima, indica un aggressore giovane e dai movimenti rapidi, che ha agito con determinazione e senza esitazione. La ricerca dell'aggressore è in corso, e le autorità stanno lavorando per identificare e punire i responsabili di questo atto vile e inaccettabile.

L'evento solleva interrogativi sulla sicurezza durante le manifestazioni pubbliche e sulla necessità di contrastare con fermezza ogni forma di violenza e intolleranza





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