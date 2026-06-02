Roma: coppia di rapinatori incinta, due donne arrestate per furto aggravato. Altri quattro fermati per scippi e reati simili

Due donne di origine cubana arrestate a Roma per aver rubato lo zaino a una donna incinta. I carabinieri intervengono tempestivamente e recuperano la refurtiva. Altri quattro arresti per vari reati contro il patrimonio nella capitale.

Due giovani donne hanno approfittato di un momento di distrazione di una signora incinta per rubarle lo zaino. L'episodio è avvenuto all'esterno di un ristorante a Roma, dove la vittima, una trentenne romana in stato di gravidanza avanzato, è stata avvicinata da due sospettate, una 28enne e una 19enne, entrambe di origine cubana e già note alle forze dell'ordine.

Le due hanno sottratto lo zaino e tentato di fuggire tra la folla, ma la scena è stata notata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma centro, impegnati in un servizio di controllo in borghese. I militari sono intervenuti subito, bloccando le sospettate e recuperando la refurtiva, poi restituita alla proprietaria. Le due sono state arrestate con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Inoltre, i carabinieri hanno arrestato altre quattro persone in diverse zone della Capitale, tra largo Arenula, via di Tor Cervara e via Mattia Battistini, accusate a vario titolo di scippi, uso fraudolento di carte di credito e furto di un monopattino elettrico





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