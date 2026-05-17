Roma-Cremonese, Milan-Cagliari, Napoli-Champions League: ultime notizie

La Roma, Milan e Napoli sono alle prese con sfide cruciali in Serie A e Champions League. La Roma affronterà la Cremonese, il Milan il Cagliari e il Napoli tenterà di qualificarsi per la massima competizione europea. Wesley non giocherà per la Roma, Ndicka potrebbe essere valutato.

Manca un ultimo tassello che va messo domenica (data e orario ancora da confermare) a Verona. I giallorossi grazie alla vittoria contro la Lazio per 2-0 hanno scavalcato la Juventus sconfitta dalla Fiorentina all’Allianz Stadium.

Ora la Roma è a +2 da Juve e Como ma non può accontentarsi del pari poiché in caso di arrivo a pari punti con entrambe finirebbe sotto. La squadra di Fabregas domenica giocherà contro la Cremonese mentre i bianconeri saranno impegnati nel derby di Torino. Un finale thriller.

Resta in bilico anche il Milan (terzo a 70 punti come la Roma) che ha battuto il Genoa 2-1 e tra sette giorni se la vedrà con il Cagliari a San Siro. Scaccia le nubi il Napoli che archivia la qualificazione alla massima competizione europea. Ora la corsa è quattro, ma la Roma è tornata a mettere il muso davanti.

Gasperini lo aveva imposto come obiettivo: ‘La società non mi ha chiesto la Champions League’ e ora è a un passo dal traguardo. L’ultima volta che la Roma ha giocato in Champions era la stagione 2018/2019 e ora Gasp può interrompere un digiuno lungo sette anni. Una qualificazione che permetterebbe ai Friedkin oltre 40 milioni di euro, soldi utili per le casse del club. Domenica a Verona Malen e compagni non possono sbagliare.

Non ci sarà sicuramente Wesley (espulso oggi) ed è da valutare Ndicka, uscito per un problema muscolare alla coscia destra





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