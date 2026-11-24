L'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, attacca il proposal di Matteo Salvini. Definiscelo una sanatoria tombale e un pericolo per la sicurezza del territorio. Scopri i dettagli.

Il Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini sta elaborando una nuova normativa sul condono edilizio che introduce il principio del silenzio-assenso per accelerare lo smaltimento delle pratiche pendenti. Questa decisione ha suscitato un acceso dibattito con le amministrazioni locali, in particolare con il Comune di Roma, che vede compromessa la propria capacità di gestione del territorio.

La critica di Veloccia al Salva Casa

L'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, ha definito il provvedimento di Salvini una vera e propria "sanatoria tombale" durante un'intervista concessa a Huffpost. Veloccia sostiene che l'impostazione legislativa proposta rappresenti una deregolamentazione totale, specialmente quando si trattano cambi di destinazione d'uso, permettendo trasformazioni drastiche come la conversione di un convento in un grande centro commerciale in tempi brevissimi.

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Secondo l'esponente del Comune di Roma, il meccanismo del silenzio-assenso entro 180 giorni è strutturalmente inadeguato. I Comuni non dispongono delle risorse necessarie per esaminare centinaia di migliaia di istanze in un lasso di tempo così ridotto. Questa procedura costringerebbe gli enti locali a bypassare i controlli essenziali, rischiando di omologare pratiche che necessitano di approfondimenti tecnici specifici.

Problemi tecnici e rischio idrogeologico

La criticità principale risiede nella necessità di richiedere pareri a enti terzi per garantire la sicurezza pubblica. Per le aree fragili, sia sul piano idrogeologico sia su quello paesaggistico, è fondamentale ottenere il parere del Ministero dei beni culturali o dell'autorità di bacino. Queste verifiche servono ad attestare l'idoneità degli immobili a rimanere in determinate zone, senza compromettere la sicurezza di chi vi vive.

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Ignorare tali iter significa ignorare vincoli ambientali o storico archeologici che tutelano il territorio. Il rischio concreto è quello di sanare abusi in zone ad elevato pericolo, come la foce del Tevere a Roma, area nota per la sua vulnerabilità a fenomeni di esondazione. La fretta del silenzio-assenso eliminerebbe queste necessarie cautele, mettendo a repentaglio la popolazione.

La procedura semplificata del Comune di Roma

In opposizione al modello nazionale proposto da Salvini, il Comune di Roma ha implementato una procedura innovativa e semplificata. Questa soluzione, introdotta cinque anni fa dalla precedente amministrazione e accelerata dalla Giunta Gualtieri, prevede il coinvolgimento di tecnici abilitati. Ingenieri, architetti o geometri devono asseverare la conformità dell'intervento, assumendosi la piena responsabilità civile e penale.

Questa metodologia permette di snellire i tempi mantenendo il rigore dei controlli. Il Comune di Roma ha digitalizzato i propri uffici e sta completando l'archiviazione digitale di tutti gli atti cartacei. Nonostante questi investimenti strutturali, le principali criticità permangono nelle integrazioni richieste per pratiche incomplete e nella necessità di approfondire casi complessi legati a vincoli specifici.

La situazione delle pratiche a Roma

La città di Roma conta circa 140.000 pratiche di condono ancora aperte, un residuo di centinaia di migliaia di istanze originarie arrivate durante i tre precedenti condoni nazionali. La maggior parte di queste sono "silenti" o dormienti, cioè presentate in passato ma mai seguite a termine dai richiedenti. Spesso tali richieste vengono respinte per incongruenze.

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Il lavoro attuale si concentra sulle istanze attive, ovvero quelle necessarie per chiudurre transazioni immobiliari come rogiti o vendite, o per questioni ereditarie. I difusi abusi storici, particolarmente del condono del 1985, riguardano soprattutto nuove costruzioni abusive. Validare queste pratiche richiede un'attenta analisi delle aree geologiche e idrauliche, specialmente nei quadranti fragili intorno al Tevere e a Ostia.