Roma: denunciano tre persone per furto con strappo e ricettazione dopo aggressione a un’anziana in sedia a rotelle

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato tre persone per furto con strappo e ricettazione dopo l’aggressione a un’anziana di 79 anni in sedia a rotelle. Durante le indagini, è stato scoperto un deposito di oggetti di probabile provenienza illecita, tra cui una pistola giocattolo realistica.

Un episodio di violenza ai danni di un’anziana in sedia a rotelle ha scatenato un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile a Roma , culminata con la denuncia di tre persone per furto con strappo e ricettazione.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:00, in piazza De Cristoforis, dove una donna di 79 anni ha riferito di essere stata avvicinata e derubata della collana che indossava da una donna che poi è fuggita a bordo di un’auto guidata da un complice. Grazie alle indagini immediate dei Carabinieri, è stato possibile identificare rapidamente il veicolo utilizzato per la fuga e risalire a due dei presunti responsabili: una donna di 37 anni, trovata in possesso della refurtiva, e un uomo di 31 anni che sarebbe stato alla guida dell’auto.

Approfondimenti successivi hanno condotto i militari in un appartamento di via Vitaliano Ponti, dove è stato rintracciato un terzo soggetto, un uomo di 38 anni. All’interno dell’abitazione è stato scoperto un vero e proprio deposito di oggetti di probabile provenienza illecita. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi articoli, tra cui sigarette elettroniche, smartphone, orologi, oggetti di bigiotteria e una pistola giocattolo priva del tappo rosso, che riproduceva in modo estremamente realistico un’arma da fuoco.

Tutto il materiale è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti per stabilirne la provenienza e verificare eventuali collegamenti con altri furti. I tre soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto con strappo in concorso e ricettazione





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