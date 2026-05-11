Roma diventa uno dei principali hub italiani della cybersecurity, ora può rafforzarsi con innovazione, formazione e investimenti

Lapecifica strategia di rilancio per il settore della sicurezza informatica in Italia, concentrando sul potenziamento delle competenze, l'integrazione tra pubblico e privato, e l'adozione di tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale applicata alla sicurezza, per la difesa digitale di aziende e capitali europee.

La Capitale si sta trasformando in uno dei principali hub italiani della cybersecurity, ora è possibile rafforzare il proprio ruolo puntando su innovazione, formazione e attrazione di investimenti, e competendo in questo modo al livello europeo.

La spinta che Roma sta dando a questo settore chiave dell'innovazione tecnologica ha un potenziale di crescita sempre più marcato, in un momento in cui le minacce cyber si sono mutate: non più attacchi informatici isolati, ma una guerra ibrida che colpisce infrastrutture critiche e servizi essenziali. Inoltre, l'Italia è ancora indietro rispetto al resto d'Europa nella capacità di sviluppare tecnologie proprietarie.

Ma la strategia di rilancio è chiara: puntare su sovranità tecnologica, investimenti mirati e innovazione, soprattutto in ambiti come intelligenza artificiale e automazion





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