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Roma Domunica Ecologica: Norme Fascia Verde e Deroghe 2026

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Roma Domunica Ecologica: Norme Fascia Verde e Deroghe 2026
Roma · Domenica Ecologica · Fascia Verde
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Tutte le regole per la prima domenica ecologica a Roma. Chi non può circolare in Fascia Verde e quali sono le eccezioni per auto, moto e servizi. Scopri il calendario completo.

La città di Roma si appresta a implementare una misura ambientale significativa attraverso l'istituzione delle domeniche ecologiche. Questo provvedimento mira a ridurre drasticamente l'inquinamento atmosferico e a promuovere la sostenibilità urbana, toccando direttamente la gestione del traffico nella Fascia Verde della capitale.

Divieto Circolo Veicoli Endotermici

La regola fondamentale stabilisce che tutti i veicoli dotati di motore endotermico tradizionale saranno esclusi dalla circolazione durante la giornata prestabilita. Il blocco interessa l'intera area coperta dalla Fascia Verde, una zona che comprende il centro storico e le aree limitrofe ad alta densità abitativa, con l'obiettivo primario di abbattere le emissioni di gas nocivi.

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Eccezioni Auto e Moto Omologate

Nonostante il divieto generale, il regolamento prevede numerose deroghe specifiche per diverse categorie di veicoli. Possono circolare liberamente le auto a benzina di norma Euro 6, nonché i veicoli elettrici, ibridi, a gas metano e a GPL. Sono inoltre esclusi dal blocco le auto Bi-Fuel e i mezzi contrassegnati con il contrassegno per portatori di disabilità.

Esenzioni Servizi e Veicoli Storici

Oltre alle automobili private, la circolazione è permessa anche per i veicoli utilizzati nei servizi di sharing. I ciclomotori a due ruote con motore a quattro tempi conformi allo standard Euro 2 o superiore sono autorizzati, così come i motocicli a quattro tempi di norma Euro 3 e successive. Sono ovviamente esclusi dal divieto i mezzi pubblici di linea, i veicoli di soccorso, quelli storici e quelli del corpo diplomatico.

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Responsabilità Sindacale e Tempistiche

L'assessore all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, ha sottolineato che i dettagli finali sugli orari del blocco e sulle categorie specifiche coinvolte saranno confermati tramite un'ordinanza sindacale apposita. Tale decreto dovrà essere emanato entro venerdì, tenendo conto di eventuali manifestazioni o eventi culturali previsti nel weekend nella capitale.

Sostenibilità e Prossime Date Ufficiali

La misura non è solo tecnica ma anche culturale, finalizzata a una riappropriazione collettiva dello spazio urbano. Le altre domeniche programmate secondo il calendario approvato dalla giunta capitolina sono fissate per il 6 dicembre 2026, il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 21 marzo 2027, creando un calendario ricorrente per il monitoraggio della qualità dell'aria.

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