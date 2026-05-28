Roma, donna sequestrata e violentata per tre giorni in un palazzo abbandonato: arrestate ventinove persone

Una donna di 32 anni originaria della Spagna viene rapita dopo aver seguito un uomo a un incontro per acquistare droga. Tenuta segregata in un edificio diroccato a Tor Cervara, subisce violenze sessuali da più aggressori. Dopo essersi gettata dalla finestra, fugge e viene soccorsa. La polizia irrompe nel palazzo e arresta ventinove irregolari, molti con precedenti penali.

La vicenda di Cristina, trentaduenne spagnola giunta a Roma da Siviglia circa dieci giorni prima, inizia nella notte tra il 18 e il 19 maggio.

Dopo una cena in un ristorante non identificato, vicino alla stazione, la donna segue un italiano che si presenta come Antonio, convinta che le avrebbe fornito marijuana. Invece, viene portata con la forza a bordo di un furgone da altri due uomini di presunta origine africana. Trascinata in un grande palazzo abbandonato a Tor Cervara, viene rinchiusa per tre giorni, subendo violenze sessuali reiterate da parte di più aggressori.

Durante la prigionia, tenta di chiedere aiuto a un venditore di droga e a una donna, senza successo. Viene minacciata con un oggetto dietro la testa e le viene offerta droga. Sfinità, approfitta di un momento di distrazione e si getta da una finestra a circa cinque metri di altezza, cadendo su un materasso e rifiuti.

Nonostante la paura e le lesioni, riesce a fuggire, supera la recinzione e corre fino a via Raffaele Costi, dove un automobilista la vede saltare sul cofano e chiama il 112. Viene soccorsa e portata in ospedale, per poi essere collocata in una struttura protetta.

Le indagini della Squadra Mobile portano il 22 maggio a un blitz nello stesso palazzo di Tor Cervara, con l'arresto di ventinove persone, tutte in regola con le normative sull'immigrazione ma con precedenti per vari reati. Tra loro ci sono Saidkhan Lamin, gambiano con dodici identità false e precedenti per maltrattamenti, Isibor Wisdom, nigeriano con una storia simile, e altri con condanne per spaccio, frode informatica e violenza privata.

Gli arrestati sono destinatari di decreti di espulsione e vengono associati al carcere dopo i controlli in questura e nei centri per immigrati





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