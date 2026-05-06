Roma e la caccia a Giovanni Manna: i dettagli dell'operazione per il nuovo DS

La Roma punta con decisione su Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo. Tra le richieste di De Laurentiis e la disponibilità dei Friedkin, ecco l'analisi della trattativa e il focus sui giovani talenti come Pafundi.

La capitale è attualmente attraversata da un forte fermento societario, con l'attenzione di tutti i tifosi e degli addetti ai lavori concentrata sulla ricerca della figura ideale per ricoprire il ruolo di direttore sportivo della Roma.

In questo scenario complesso, emerge con decisione il nome di Giovanni Manna, professionista stimato e profilo di altissimo livello, che si è posizionato come l'obiettivo prioritario della proprietà guidata dai Friedkin. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che i contatti tra il dirigente e la dirigenza giallorossa siano già iniziati, portando a un primo confronto estremamente positivo. Le impressioni reciproche sono state eccellenti, delineando un percorso che potrebbe portare Manna a guidare la strategia tecnica del club capitolino nelle prossime stagioni.

La volontà della Roma di insaccare Manna è tale che la società si dice disponibile a investire risorse economiche per liberarlo dai suoi attuali vincoli, dimostrando una determinazione che raramente si vede per figure di coordinamento tecnico. Tuttavia, il percorso verso l'accordo definitivo non è privo di ostacoli, poiché l'altra parte della trattativa è rappresentata da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, noto per la sua fermezza nelle negoziazioni.

De Laurentiis desidera un indennizzo economico significativo per concedere il via libera a Manna, e alcune fonti hanno addirittura ipotizzato cifre che potrebbero toccare i dieci milioni di euro. Nonostante l'entità della richiesta, che potrebbe apparire spropositata per un ruolo dirigenziale, i Friedkin sembrano non essere spaventati, consapevoli del valore aggiunto che un profilo come quello di Manna porterebbe all'interno dell'organizzazione.

Un elemento interessante in questa partita a scacchi è il rapporto preesistente tra i proprietari della Roma e il presidente napoletano, legati non solo dal calcio ma anche da interessi comuni nel mondo del business e dell'industria cinematografica. Questa sinergia potrebbe fungere da catalizzatore per trovare un compromesso soddisfacente per entrambe le parti, trasformando una trattativa potenzialmente tesa in un accordo di mutuo beneficio.

Nel frattempo, la Roma tiene comunque accesi altri fronti, monitorando profili come Toni D'Amico e altri nomi di spicco della Serie A, ma Manna resta indiscutibilmente il nome caldo del momento. Parallelamente alle manovre di mercato per il settore dirigenziale, il calcio italiano continua a produrre storie di talento che sottolineano l'importanza di una guida tecnica lungimirante. Un esempio lampante è rappresentato da Simone Pafundi, che ha recentemente scritto una pagina memorabile nella storia della Nazionale italiana.

Il giovanissimo talento ha debuttato con la maglia azzurra il 16 novembre 2022 contro l'Albania, all'età di soli 16 anni, 8 mesi e 2 giorni, diventando così il più giovane esordiente dell'era moderna, ovvero degli ultimi centodieci anni. Questo primato lo colloca in una posizione di assoluto prestigio, superando leggende come Gianluigi Buffon, che esordì a 17 anni, e Paolo Maldini, che fece il suo debutto a 19 anni.

Solo Gavinelli e De Vecchi, debuttati all'inizio del secolo scorso, hanno raggiunto traguardi simili. Il caso Pafundi evidenzia quanto sia fondamentale per un club come la Roma avere un direttore sportivo capace di valorizzare i giovani talenti e di integrarli correttamente nel progetto tecnico della squadra.

La nomina di un dirigente della caratura di Manna potrebbe quindi essere la chiave per costruire un ponte tra l'esperienza dei grandi acquisti e l'audacia delle promesse emergenti, garantendo al club una crescita sostenibile e competitiva sia a livello nazionale che internazionale





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