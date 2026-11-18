Il Municipio III di RomaNord lancia una streaming contro l'invasione di storni. 350 residenti diffondono richiami di falco per pulire marciapiedi e auto dal guano, affrontando un'emergenza sanitaria.

L'amministrazione del Municipio III di Roma ha lanciato una diretta streaming per contrastare l'invasione di storni che sta affliggendo le zone settentrionali della capitale. L'iniziativa coinvolge circa 350 residenti che utilizzano telefini e casse portatili per diffondere il richiamo di allarme dei rapaci. Questo metodo mira a disperdere i uccelli dalle aree residenziali senza ricorrere a metodi letali.

Strategia di dispersione e coinvolgimento civico

Il progetto è stato avviato dal presidente del Municipio Paolo Emilio Marchionne e dall'assessore alle Politiche ambientali Matteo Zocchi. L'obiettivo è affiancare alle squadre di pulizia tradizionali la partecipazione attiva dei cittadini. Gli appuntamenti sono stati strutturati su tre date pomeridiane, con orari precisi tra le 16:15 e le 17:15. L'attivazione simultanea delle trasmissioni è partita dalle 16:25 su Web TV municipale.

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La tecnica si basa sulla riproduzione coordinata del cosiddetto distress call. Si tratta del verso di allarme emesso dagli uccelli in presenza di un predatore, in particolare il grido del falco. Questo segnale spinge lo stormo ad allontanarsi istintivamente. L'azione è stata eseguita con successo in diverse zone, come dimostrano le testimonianze dei residenti coinvolti nell'iniziativa.

Impatto igienico-sanitario e differenze territoriali

L'invasione ha colpito duramente i grandi viali alberati tra viale Jonio, viale Pantelleria e Prati Fiscali. Le marciapiedi e le auto parcheggiate sono state coperte da guano, costringendo molti passanti a usare l'ombrello pur in assenza di pioggia. La situazione ha creato seri problemi igienico-sanitari per la comunità. I residenti hanno dovuto fare i conti con una presenza aviaria difficile da gestire.

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L'assessore Matteo Zocchi ha confermato l'efficacia immediata della strategia. Dove il segnale sonoro è stato più intenso, gli alberi risultavano puliti. Si è notata una differenza netta tra le zone rumorose e quelle dove gli storni continuavano a rifugiarsi. I residenti hanno notato visibilmente la riduzione del numero di uccelli nelle aree soggette alla streaming.

Analisi delle cause e prospettive future

Restano aperte le domande sulle ragioni di questa invasione straordinaria. Il fenomeno ha assunto proporzioni fuori dal comune quest'anno. Non sembra essere legato alla mancanza di interventi di potatura, già effettuati lo scorso anno. Il divieto normativo di introdurre specie predatrici non ha bloccato il fenomeno.

Matteo Zocchi individua nei cambiamenti climatici e nell'effetto isola di calore le cause principali. Gli storni cercano ripari notturni più miti. L'asfalto e le automobili trattengono il tepore diurno, offrendo una protezione contro il freddo. L'assessore ha sottolineato la necessità di interrogarsi sul futuro della città e di abbassare le temperature urbane.

Procedura di accesso e continuità del servizio

Per chi risiede nelle strade interessate dall'emergenza, è ancora possibile richiedere l'accesso alla diretta. I cittadini possono scrivere a presidenza.mun03@comune.roma.it per ottenere le credenziali di connessione. La ditta incaricata degli interventi sul territorio è collegata alla streaming per coordinare le azioni successive. Questa misura temporanea cerca di risolvere un problema che si ripete ogni anno con intensità variabile.