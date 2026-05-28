Roma esplode di cultura: concerti, mostre e festival tra maggio e giugno

Una panoramica completa degli eventi culturali a Roma dal 28 maggio al 2 giugno, tra il pop di RTL 102.5, l'arte di Caravaggio e Mapplethorpe e il jazz di Ostia.

La città di Roma si prepara a vivere un fine settimana di straordinaria intensità culturale, con un calendario di appuntamenti che spazia dalla musica colta al pop, dalle mostre di arte contemporanea ai festival di quartiere, tra il 28 e il 31 maggio e proseguendo fino ai primi di giugno.

Uno degli eventi più attesi è senza dubbio il decimo anniversario di Rtl 102.5 Power Hits Estate, previsto per il 31 maggio. La serata sarà condotta da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, con il supporto di Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali.

Il palco vedrà l'alternanza di grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale, tra cui Giorgia, J-Ax, Kid Yugi, Lda, Aka 7even, Levante, Madame, Marco Masini, Meek, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Sayf, The Kolors e Tommaso Paradiso, promettendo una celebrazione sonora di altissimo livello. Parallelamente, l'anima più classica della Capitale si accenderà con la London Symphony, che proporrà un programma sofisticato accostando il misticismo polacco del Novecento al classicismo monumentale di Schubert.

In particolare, l'apertura sarà affidata al Concerto per violino numero 2 di Karol Szymanowski, eseguito dal virtuoso Leonidas Kavakos con il prezioso Stradivari Willemotte del 1734, seguito dalla Sinfonia numero 9, nota come La Grande, di Franz Schubert. Al Teatro dell'Opera, il 28 maggio, il soprano Marina Rebeka interpreterà per la prima volta in Europa i Vier letzte Lieder, in un concerto che sarà trasmesso in diretta su Radio3, unendo nuovamente la voce umana alla maestosità della nona sinfonia schubertiana.

Il panorama artistico romano offre altrettante opportunità di scoperta. In Via dei Condotti, lo spazio Bulgari ospita fino al 4 ottobre la mostra Corpi di Luce, nata dalla collaborazione con la Fondazione Giuseppe Iannaccone. Il percorso espositivo mette in dialogo le opere di Federica Belli con i lavori di artisti di fama mondiale come Cindy Sherman, Kiki Smith, Karen Kilimnik e Tyler Mitchell, esplorando nuove dimensioni della percezione visiva.

Contemporaneamente, l'École française de Rome presenta Isole e santi, un'indagine sui monasteri e i santuari dell'Adriatico orientale tra il quarto e il dodicesimo secolo, frutto di ricerche accademiche finanziate dall'Agence Nationale de la Recherche. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del Seicento è l'esposizione del Ritratto di monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio presso la Sala Capitolare; l'opera, recentemente acquisita dallo Stato italiano, offre uno sguardo prezioso sul futuro papa Urbano VIII e documenta i legami del Merisi con l'area di piazza Navona.

Per chi preferisce l'estetica contemporanea, dal 29 maggio al 4 ottobre sarà possibile ammirare Le forme della bellezza di Robert Mapplethorpe, una mostra curata da Denis Curti che chiude una trilogia esplorativa partita da Venezia e Milano, confrontando la fotografia con la storia dell'arte. A completare l'offerta espositiva, una mostra dedicata all'architettura in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, che ripercorre l'evoluzione professionale delle archistar italiane. Le periferie e i litorali non restano esclusi da questa fermentazione creativa.

A Ostia, l'offerta si raddoppia grazie alla sinergia tra Ostia in Rosa e l'Ostia Jazz Festival, che dal 29 maggio al 2 giugno animeranno piazza Anco Marzio. Il programma, promosso dal Teatro Nino Manfredi e dall'Alexanderplatz Jazz Club, vedrà protagonisti artisti come il New Quartet, Rosalia De Souza, il Francesco Bruno 4Tet e la Califano Latino Orchestra.

In città, l'Aniene Festival propone un percorso variegato: dal jazz di Giorgio Cuscito e la Swing Valley Band del 28 maggio, alle performance di Ilaria Graziano e Francesco Forni il 29, fino a Mr. Paganini il 30. Altre tappe musicali includono il Villa Lazzaroni Summer Festival con la Blind Inclusive Orchestra e i Solisti dell'Orchestra Filarmonica Umbra, oltre all'energia della Big Band di Emanuele Urso a Villa Celimontana.

Per gli amanti dei ritmi moderni, La Nuvola all'Eur ospiterà il 29 e 30 maggio la quindicesima edizione di Spring Attitude Festival, un mix di elettronica, indie e alt-pop. Infine, per il pubblico più giovane, Bluey e Bingo porteranno il loro mondo animato in città dal 30 maggio al 2 giugno, mentre presso la Collezione Würth si terrà il 28 maggio un laboratorio creativo intitolato Immaginare il corpo, che unirà l'esplorazione artistica del collage a una visita guidata della mostra Dalla testa ai piedi





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roma Eventi Arte Musica Festival

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malen torna in Roma: la promozione Champions in una festa doppiaIl club giallorosso annuncia ufficialmente il rinnovo di Donyell Malen dalla Aston Villa con un obbligo di riscatto di 8 milioni, assicurandosi il futuro del centrocampista per un decennio. La partenza da Aston e l'acquisto del giocatore con la strategia di obbligo di riscatto sono una proposta magnifica della Roma.

Read more »

Roma, tensione alla Consulta studentesca: intervento della polizia per una lite tra studentiLa Consulta provinciale degli studenti di Roma è stata teatro di accesi scontri tra gruppi di studenti, con l'intervento della polizia. Al centro della disputa il cambio di nome della commissione Antifascismo e memoria storica, contestato dalle minoranze.

Read more »

Rinasce a Roma il Circuito di Caracalla, primo Gran Premio vinto da una Ferrari nel 1947Il Circuito di Caracalla, ex Gran Premio di Roma, è la più antica gara automobilistica corsa nella Capitale: nel 1947 vide la prima affermazione di una Ferrari, la 125 S condotta da Franco Cortese. (ANSA)

Read more »

Truffa della finta convocazione in caserma: così una banda sta ripulendo le case a RomaA informare i cittadini i finanzieri del comando provinciale. Sono almeno sei le vittime contattate telefonicamente dai truffatori

Read more »