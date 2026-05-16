Roma Est verso una nuova corona verde: il progetto di integrazione tra i parchi della Mistica e di Tor Tre Teste

Un ambizioso piano urbanistico mira a unire il Parco di Tor Tre Teste con quello della Mistica, creando un ecosistema sostenibile per contrastare il caldo urbano e migliorare la qualità della vita a Roma Est.

La periferia orientale di Roma si appresta a vivere una trasformazione urbanistica e ambientale di vasta portata grazie a un progetto che punta a creare una vera e propria corona verde.

L'iniziativa, spesso definita come la visione Mistica, mira a integrare in modo funzionale e armonico il Parco di Tor Tre Teste con l'area della Mistica, un territorio di circa 161 ettari che rappresenta un polmone di immenso valore agro-pastorale e storico per l'intera città. Attualmente, l'accesso al parco della Mistica risulta limitato e avviene prevalentemente da nord, tra la via Prenestina e viale Enzo Ferrari, limitando di fatto la fruibilità di un'area che potrebbe invece diventare un punto di riferimento per il benessere dei cittadini.

L'obiettivo finale è quello di rendere l'intera area completamente accessibile, collegandola in prospettiva anche ai quartieri di Alessandrino e Centocelle attraverso lo sviluppo di un asse ciclopedonale che correrà lungo l'Acquedotto Alessandrino, favorendo così una mobilità dolce e sostenibile. Il progetto ha trovato un solido impulso istituzionale grazie all'operato del V Municipio e alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 36 del 2024.

La gestione dell'operazione è affidata a una cabina di regia coordinata dal minisindaco Mauro Caliste, sotto la supervisione diretta del Gabinetto del Sindaco, coinvolgendo l'assessorato alle Periferie e diversi dipartimenti chiave di Roma Capitale, tra cui quelli dedicati all'Ambiente, all'Urbanistica, al Patrimonio, alla Cultura e alle Politiche sociali. La dimensione tecnica e scientifica del piano è garantita dalla collaborazione con il LabSU, ovvero il Laboratorio di Studi Urbani Territori dell'abitare del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Sapienza Università di Roma, sotto la guida scientifica del professor Carlo Cellamare.

In un recente incontro territoriale tenutosi in via della Tenuta Mistica, il progetto è stato presentato a numerose associazioni locali, sottolineando l'importanza di un percorso condiviso e partecipativo per definire l'assetto futuro di questo territorio. Uno dei punti cardine dell'intervento è la lotta concreta ai cambiamenti climatici e al fenomeno delle isole di calore urbano.

Come evidenziato dal presidente Caliste, il V Municipio registra temperature medie significativamente più alte rispetto ad altri quadranti della città, con uno scarto di circa due gradi e mezzo. La creazione di una vasta area verde interconnessa non è quindi solo una scelta estetica o ricreativa, ma una necessità ambientale. Il piano prevede di mantenere intatto l'ecosistema esistente, potenziandolo attraverso interventi di forestazione già in atto grazie ai fondi del PNRR gestiti dalla Città Metropolitana.

In particolare, l'ingegnere Stefano Simoncini ha spiegato che verrà realizzato un bosco igrofilo lungo il fosso di Tor Tre Teste utilizzando specie autoctone. Questa strategia permetterà di preservare la biodiversità e di sfruttare la presenza naturale di corsi d'acqua, come l'affluente dell'Aniene, per abbassare naturalmente la temperatura dei quartieri limitrofi, migliorando la qualità dell'aria e il microclima locale. Dal punto di vista infrastrutturale, l'intervento si propone di essere leggero e non invasivo.

Non sono previste nuove grandi opere cementizie, bensì l'idea di collegare spazi verdi già esistenti attraverso la creazione di attraversamenti pedonali sicuri in via di Tor Tre Teste e via Walter Tobagi. L'integrazione funzionale passerà per percorsi ciclopedonali che renderanno il transito tra i parchi fluido e sicuro per tutti.

Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente del Comune, ha ribadito l'alto valore della Tenuta della Mistica, che già oggi ospita realtà di rilievo come Agricoltura Capodarco e il Parco Tutti Insieme della Nazionale Cantanti. L'idea è quella di valorizzare queste attività sociali e culturali inserendole in un contesto urbanistico più coerente e accessibile.

Le fasi successive del progetto prevederanno la creazione di tre laboratori di approfondimento e la stesura di un masterplan dettagliato, con l'obiettivo di arrivare alla validazione definitiva degli esiti entro ottobre 2026, segnando così l'inizio di una nuova era per l'ecologia urbana di Roma Est





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roma Est Parco Della Mistica Sostenibilità Urbana V Municipio Labsu Sapienza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quarticciolo, maxi operazione antidroga della Polizia: 6 arresti tra spaccio organizzato e furti nella periferia est di RomaNel cuore della periferia est di Roma, il Quarticciolo torna sotto i riflettori delle forze...

Read more »

Friedkin a Trigoria: incontro con Gasp per pianificare il futuro della RomaMassara via, Manna o D’Amico come ds. Poi rinnovi (Pellegrini e Dybala ma anche Celik e Hermoso) e rinforzi

Read more »

Caos derby, la Roma sostiene la protesta della Curva Sud: 'Comprendiamo il legittimo disappunto'I gruppi organizzati hanno fatto sapere di non voler entrare nel settore nel caso in cui la sfida con la Lazio dovesse giocarsi di lunedì sera. La decisione ufficiale è attesa entro oggi

Read more »

Caos derby, i tifosi della Roma: “Se si gioca lunedì, rimaniamo fuori”La Curva Sud aveva manifestato il proprio disappunto dopo la decisione della prefettura di spostare la partita a lunedì sera. Attesa per l'esito del ricorso del Tar

Read more »