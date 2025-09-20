Roma: Giovani talenti, crescita di valore e tre situazioni contrattuali da risolvere

La Roma punta sui giovani talenti per costruire una squadra vincente, aumentando il valore della rosa. L'età media si abbassa, ma ci sono tre contratti importanti da gestire.

ROMA - Il vento è cambiato a Trigoria. L'età media della rosa della Roma si è notevolmente abbassata, passando da quasi 27 anni a 25,8 anni, un segnale chiaro di una nuova direzione strategica. Contemporaneamente, il valore complessivo della rosa è cresciuto in modo significativo, raggiungendo i 389,68 milioni di euro secondo le stime di Transfermarkt. Questa crescita è in gran parte attribuibile ai nuovi acquisti, giovani talenti che promettono un futuro brillante per la squadra.

Wesley, El Aynaoui, Ferguson, Ghilardi e Ziolkowski, tutti under 24, rappresentano un investimento nel futuro del club. Questi giocatori, con l'abilità di Gasperini nel valorizzare i giovani talenti, hanno tutte le potenzialità per crescere e affermarsi nelle prossime stagioni. La partenza di giocatori esperti come Hummels e Paredes, seppur con un'esperienza consolidata, ha ulteriormente contribuito all'abbassamento dell'età media, sottolineando la volontà della dirigenza di puntare su una squadra più giovane e dinamica. Questa strategia di ringiovanimento era già stata evidente con gli acquisti di Baldanzi, Soulé e Rensch, tutti under 23, che hanno dimostrato di avere le qualità per integrarsi velocemente nel contesto romanista. La Roma sta quindi imboccando una strada diversa, investendo in giovani promesse con l'obiettivo di costruire una squadra solida e competitiva per gli anni a venire, con un focus particolare sullo sviluppo del talento individuale e sulla creazione di un gruppo coeso e affiatato.\La situazione di Koné emerge come un elemento chiave nella valutazione del valore della rosa. Il suo cartellino, stimato attualmente a 40 milioni di euro, rappresenta da solo più del 10% del valore totale della squadra. Questo dato evidenzia l'importanza cruciale del centrocampista francese per la Roma, considerando soprattutto il prezzo pagato per il suo acquisto dal Borussia Monchengladbach. È un investimento che si prevede possa ulteriormente aumentare nel futuro, in particolare in vista della sua possibile partecipazione come titolare ai prossimi Mondiali con la nazionale francese. Un'eventuale brillante prestazione durante la competizione iridata potrebbe far lievitare il suo valore di mercato, rendendo difficile quantificarne le abilità in termini economici. Si parla di una stima che potrebbe superare i 60 milioni di euro. Koné si pone quindi come un fulcro della squadra, un punto di riferimento sia tecnico che economico, capace di attrarre l'attenzione di club di prestigio e di accrescere il valore complessivo della rosa giallorossa. La sua presenza e il suo rendimento avranno un impatto significativo sulle ambizioni della Roma, che punta a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. L'attenzione nei suoi confronti è alta, e il suo sviluppo rappresenta una priorità per la società.\Non mancano, tuttavia, le situazioni da risolvere per la dirigenza romanista. Tre contratti in scadenza pongono diversi interrogativi e richiedono una gestione accurata. La questione di Pellegrini, ex capitano, è ben nota. Nonostante non abbia trovato una sistemazione ideale durante il mercato estivo, il giocatore è rimasto a Roma e si è rimesso a disposizione di Gasperini dopo aver superato un infortunio. La sua presenza, come ha dichiarato Massara, rappresenta un valore aggiunto per la squadra, soprattutto in virtù della sua esperienza e della sua leadership. La situazione contrattuale di Dybala presenta un'altra sfida: il suo stipendio elevato richiede una revisione nei prossimi mesi. La società dovrà valutare attentamente come gestire questa situazione, considerando l'importanza del giocatore e le esigenze finanziarie del club. Infine, El Shaarawy, che ha dimostrato un attaccamento particolare alla maglia giallorossa, sarebbe disposto a rinnovare il suo contratto anche a condizioni economiche inferiori, a testimonianza del suo attaccamento alla Roma. La gestione di queste tre situazioni contrattuali sarà fondamentale per garantire la stabilità della squadra e per pianificare al meglio il futuro del club, in un contesto sempre più competitivo. La dirigenza dovrà trovare un equilibrio tra le esigenze economiche, il valore dei giocatori e l'importanza di mantenere un gruppo coeso e motivato





CorSport / 🏆 41. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Roma Calciomercato Giovani Talenti Koné Contratti

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Gualtieri ospite alla festa dei giovani Fdi: confronto sulla riforma Roma CapitaleL’INIZIATIVA ROMA È tra i primi inviti ad essere stati recapitati e accettati....

Leggi di più »

Giubileo degli operatori di Giustizia, programma ed eventiGiubileo giovani, soddisfazione di tutti per la 'sinergia'

Leggi di più »

La nuova Roma da ricostruire: il derby per il futuro tra giovani, sostenibilità e ChampionsGasperini ha già l’occasione per mettere la prima pietra del nuovo progetto. Il successo esterno manca dal 2016, il tecnico non si nasconde: 'È una partita a sé, bello sfidare Sarri'

Leggi di più »

Il brainrot e il mondo dei giovani: una scoperta al parcoUn padre, mentre è al parco con la figlia, scopre il termine 'brainrot' utilizzato da due bambini. La curiosità lo spinge a indagare, portandolo a una riflessione più ampia sul linguaggio dei giovani e le dinamiche sociali che lo influenzano, con un riferimento al mondo dei videogiochi e delle comunità online.

Leggi di più »

Se il dress code a scuola diventa l’alibi per non capire i giovani“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda.

Leggi di più »

Scontro frontale tra moto, dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni: «Stavano effettuando delle evoluzioni acrobatiche»È di due giovani morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo...

Leggi di più »