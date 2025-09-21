Roma: il citizen journalism conquista la scena, tra social, influencer e politica

Nella capitale, il giornalismo partecipativo e gli influencer emergono come nuovi protagonisti nel raccontare il disagio urbano, soppiantando i media tradizionali. La politica si adatta ai linguaggi virali, mentre il panorama mediatico si trasforma. Nuove figure come Welcome to Favelas e gli influencer guadagnano spazio nel dibattito pubblico.

Nella capitale italiana si sta delineando un nuovo ecosistema mediatico, dove le pagine social e gli influencer stanno soppiantando i media tradizionali nel raccontare il disagio urbano. Il citizen journalism , o giornalismo partecipativo, assume un ruolo di primo piano, mentre la politica si adatta ai linguaggi virali delle piattaforme digitali. L'idea di un cittadino che si fa portavoce di istanze di legalità e che non si piega ai diktat del potere sta diventando una costante.

La rivoluzione digitale, l'ascesa delle piattaforme social e l'emergere di content creator e influencer hanno sconvolto il sistema informativo classico. La fiducia dei cittadini nei confronti dei media tradizionali è in calo, mentre l'autorevolezza di questi ultimi è diminuita. Questo scenario ha aperto la strada al citizen journalism, un fenomeno che sfrutta il potenziale del digitale per dare voce ai cittadini. La possibilità di diventare noi stessi veicoli di notizie, prima e meglio dei media tradizionali, è diventata un'opportunità allettante. Questo processo è alimentato dalla natura narcisistica del digitale, dove la visibilità è spesso associata alla costruzione di un'immagine personale. La stretta correlazione tra comunicazione e politica ha portato i politici a rivolgere sempre maggiore attenzione ai content creator e ai social media. I politici stessi, spesso, adottano stili comunicativi simili a quelli degli influencer. Roma, ad esempio, ha un sindaco che si è affermato come tiktoker di successo, usando la piattaforma per comunicare e interagire con i cittadini attraverso scenette e meme. Questo approccio riflette la tendenza verso un giornalismo-spettacolo, in cui i confini tra chi produce la notizia e chi la riceve si fanno sempre più labili.\Questo nuovo panorama mediatico è stato ulteriormente consolidato dalla partecipazione di figure come Massimiliano Zossolo, fondatore di Welcome to Favelas, un progetto digitale che documenta il disagio urbano, all'evento Fenix organizzato da Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Welcome to Favelas si è evoluto da semplice raccolta di immagini a un vero e proprio strumento di citizen journalism, guadagnando sempre più visibilità sui media tradizionali, che spesso riprendono i contenuti pubblicati sulla sua pagina. Zossolo avrebbe avuto contatti con emissari di Elon Musk, nel contesto di un progetto di informazione decentralizzata. L'evento Fenix vedrà anche la partecipazione di Emanuel Cosmin Stoica, influencer sui temi della disabilità. Questo trend evidenzia l'importanza crescente di queste nuove figure nel dibattito pubblico e il loro potenziale impatto politico. L'ascesa degli influencer e del citizen journalism rappresenta una sfida per i media tradizionali, che devono adattarsi a un pubblico sempre più abituato a consumare contenuti digitali e a interagire direttamente con le fonti di informazione. Nel 2021, durante la campagna elettorale romana, era già evidente la necessità per i candidati di interagire direttamente con i cittadini, come dimostrato dalla collaborazione con Simone Cicalone. Consiglieri comunali, amministratori municipali e parlamentari hanno partecipato a questo 'safari urbano', dimostrando la crescente importanza di comprendere e comunicare con le realtà periferiche e il disagio sociale. Il ruolo degli influencer e del citizen journalism è destinato a crescere, influenzando sempre di più il dibattito pubblico e le scelte politiche, soprattutto in vista delle prossime elezioni capitoline nel 2027.\In questo contesto, si inseriscono anche altre notizie rilevanti per la capitale. L'accordo sui bus rapidi nel quadrante nord-ovest, promosso dal centrosinistra romano, apre nuove possibilità di collaborazione. Tuttavia, l'introduzione di nuovi limiti di velocità in alcune zone della città, a partire dal 2026, solleva dubbi sulla sua effettiva applicazione in assenza di controlli adeguati. Infine, il ritrovamento di un archivio di materiale hard europeo in una mansarda di via Nomentana, con riviste, VHS e polaroid, offre uno spaccato di una Roma ormai scomparsa. Questi eventi, pur diversi tra loro, contribuiscono a delineare un quadro complesso della vita romana, con le sue sfide, le sue trasformazioni e le sue contraddizioni. La città è un cantiere aperto, in continua evoluzione, dove il digitale e i nuovi media stanno ridisegnando le modalità di informazione e di partecipazione civica





