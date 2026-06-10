Roma in Musica: Andrea Andy J in concerto a Ostia

La nuova rassegna musicale di Roma Capitale porterà l'artista Andrea Andy J nello spazio prospiciente la Fontana delle Sirene. L'evento, gratuito e aperto a tutti, vedrà la partecipazione di rappresentanti del Municipio Roma X e di Poste Italiane.

L'appuntamento è per giovedì 11 giugno dalle ore 19.00 alle 21.00. La nuova rassegna musicale di Roma Capitale porterà l'artista Andrea Andy J nello spazio prospiciente la Fontana delle Sirene.

La Capitale si propone di creare un grande evento culturale aggregativo per rendere più diffusa e accessibile la fruizione della musica valorizzando il grande patrimonio musicale della città. Poste Italiane ha messo a disposizione per 'Roma in Musica' gli spazi di uno dei luoghi simbolo di Ostia e punto di riferimento per la comunità locale.

Dalle ore 19 alle 21, sarà possibile partecipare al dj set d'eccezione dal titolo 'RIMetti 'sto disco' a cura di Andrea Andy J che con la sua selezione musicale animerà piazzale della Posta, negli spazi prospicienti lo storico Palazzo delle Poste e la Fontana delle Sirene, completamente ristrutturata nel luglio scorso. L'evento, gratuito e aperto a tutti, vedrà la partecipazione di rappresentanti del Municipio Roma X e di Poste Italiane.

Nell'estate del 2025 la Fontana delle Sirene, incastonata nel Palazzo delle Poste, è tornata al suo antico splendore grazie ad un accurato intervento di restauro conservativo. Realizzata negli anni '30 e sottoposta a Vincolo di Tutela dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, è collocata al centro di un'ampia vasca impreziosita da mattoni in vetro azzurro di Murano ed è opera dell'artista, scultore e vetraio Napoleone Martinuzzi.

Con questo importante investimento economico, Poste Italiane ha finalmente restituito ai cittadini la visione completa dell'antico edificio postale di Ostia, costruito nel 1934 su progetto dell'architetto Angiolo Mazzoni e da allora punto di riferimento indiscusso per l'intera comunità lidense





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