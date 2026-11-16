Roma, incidente mortale bus Anagnina: ATAC condannata per la morte di Alessandra Trollini

Tribunale Civile di Roma condanna ATAC a risarcire la famiglia di Alessandra Trollini, morta investita dal bus 551. Dettaglio colpevolezza autista e contesto legale.

Il Tribunale Civile di Roma ha emesso una decisione definitiva che condanna l' ATAC a pagare circa 875 mila euro di risarcimento danni ai familiari di Alessandra Trollini. La condanna riguarda la morte tragica della donna, avvenuta in seguito all'investimento da parte di un autobus della linea 551 nel territorio romano.

Il Verdetto e l'Ente Responsabile

Alessandra Trollini, madre di una bambina di sei anni, non ha mai rivisto sua figlia dopo la morte, lasciando che l'adolescente crescesse senza la figura materna. L'autista del mezzo è stato invece condannato in via definitiva in sede penale per omicidio colposo a un anno e tre mesi di reclusione. Il processo ha stabilito chiaramente la responsabilità civile dell'azienda di trasporto pubblico per la mancanza di sicurezza operativa.

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Cronologia dell'Incidente Mortale

L'autobus della linea 551 stava svoltando a destra per entrare al terminal Anagnina quando ha urtato e successivamente investito lo scooter di Alessandra Trollini. La 36enne, impiegata amministrativa in una società di assicurazioni vicino al luogo del fatto, era probabilmente mentre superava a destra il mezzo. I segni di vernice blu lasciati dall'Honda Sh 150 sulla fiancata dell'autobus hanno confermato l'impatto iniziale.

Posizioni e Dichiarazioni Diverse

Il capo e il busto della vittima erano rimasti schiacciati sotto la ruota posteriore destra del bus. Solo dopo aver percorso alcuni metri, l'autista si era reso conto dell'accaduto, ma Alessandra era già morta sul colpo. L'ATAC ha affermato che il conducente era negativo ai test su droga e alcol e aveva superato con esito positivo le visite di idoneità alla guida di due mesi prima.

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Prospettive Future e Responsabilità

L'uomo, che all'epoca dei fatti aveva 58 anni e una lunga esperienza alle spalle, era stato portato al Policlinico Casilino sotto choc immediatamente dopo l'incidente. La condanna civile rappresenta un passaggio cruciale per la famiglia, che ora deve fare i conti con le conseguenze economiche e psicologiche della perdita. La vicenda sottolinea l'importanza della vigilanza nei pressi dei terminal di trasporto pubblico.

Impatto Sociale e Normativo

La decisione del tribunale sottolinea la necessità di rigorosi protocolli di sicurezza nelle aree di parcheggio e transito dei mezzi pubblici. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, ricordando i rischi connessi alla mobilità urbana. Le risorse ottenute dal risarcimento saranno destinate al supporto della figlia della vittima e alla gestione della perdita familiare, con l'obiettivo di garantire una transizione stabile verso il futuro.