Il Comune di Roma destina 400 milioni di euro all'acquisto di 2.800 alloggi per l'emergenza abitativa, superando gli investimenti nazionali pro capite.

Il Comune di Roma ha annunciato un investimento strategico di circa 400 milioni di euro dedicato all'acquisizione di 2.800 alloggi da enti previdenziali, assicurazioni e fondi immobiliari. Questa decisione mirata risponde all'urgente necessità di fornire abitazioni a circa 16mila cittadini inseriti in lista d'attesa per l'assegnazione di alloggi sociali, di cui 5mila versano in condizioni di grave e imminente emergenza abitativa. La scala finanziaria scelta dall'amministrazione comunale supera in proporzione alla popolazione qualsiasi altra grande metropoli italiana, segnando una svolta decisiva nelle politiche abitative urbane.

L'entità dell'investimento immobiliare

L'entità di questa operazione diventa ancora più evidente se confrontata con gli stanziamenti nazionali del governo guidato da Giorgia Meloni. Nell'anno corrente, l'esecutivo centrale ha dedicato 970 milioni di euro alla ristrutturazione degli alloggi popolari inagibili in tutta Italia, una cifra che il Comune di Roma sta investendo quasi per intero per i soli acquisti diretti della propria città. Tale discrepanza sottolinea non solo la magnitudine del piano locale, ma anche la relativa inconsistenza delle risorse nazionali destinate alla risoluzione della crisi abitativa su scala federale.

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Questo progetto si inserisce nella continuità delle politiche iniziate nel 2021, quando l'attuale amministratore aveva promesso la creazione di 2mila nuovi alloggi pubblici. Se i piani procederanno secondo le previsioni, il patrimonio immobiliare pubblico del Comune crescerà complessivamente di 4.800 unità nei prossimi anni, consolidando una struttura abitativa pubblica senza precedenti negli ultimi decenni. L'approccio scelto privilegia l'acquisto diretto del patrimonio esistente rispetto alla nuova costruzione, una strategia rara che mira a recuperare rapidamente stock abitativi inutilizzati o sotto sfruttamento.

La strategia di acquisto e i soggetti coinvolti

Le risorse saranno distribuite tra diversi attori del settore immobiliare e previdenziale, con operazioni specifiche che coinvolgono istituzioni pubbliche e fondi privati. Un blocco importante di 433 appartamenti sarà acquistato direttamente dall'INPS, mentre 142 alloggi provengono da Con.It Casa, un consorzio privato che gestisce interi complessi residenziali nella zona di Fontana Candida. Di questi ultimi, 120 unità sono attualmente abitate da famiglie a rischio sfratto, garantendo loro la continuità abitativa, mentre 22 risultano libere e pronte per l'immediata assegnazione.

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Altri acquirenti del patrimonio immobiliare urbano includono Sara Assicurazioni, da cui saranno rilevati 18 appartamenti ora di proprietà del fondo Helios gestito da Investire, e Enasarco, l'ente previdenziale degli agenti di commercio, che cederà 16 unità. Le proprietà si concentrano prevalentemente nelle periferie sud ed est della capitale, con presenze significative nei quartieri della Magliana, di Don Bosco e nel comprensorio di Fontana Candida. Questa geografia mirata cerca di riequilibrare l'offerta abitativa nelle zone tradizionalmente svantaggiate, riducendo le disparità territoriali.

Tipologie di alloggio e meccanismi di assegnazione

Non tutti gli immobili acquisiti saranno classificati come case popolari tradizionali assegnate tramite graduatorie a famiglie a reddito molto basso. Una quota significativa rientrerà nel più ampio concetto di edilizia residenziale sociale, destinata a inquilini con redditi superiori alle soglie di povertà ma incapaci di sostenere i prezzi di mercato. In molti casi, l'operazione ha anche una funzione di tutela sociale immediata: il Comune acquisisce gli appartamenti già occupati da famiglie sotto sfratto, permettendo loro di rimanere nelle proprie dimore pagando un canone agevolato direttamente all'ente pubblico invece che al proprietario privato precedente.

Questo modello ibrido permette di salvare nuclei familiari dall'espulsione e di recuperare stock abitativi spesso abbandonati o male alloggiati. L'assenza di una graduatoria rigida per una parte delle unità offre flessibilità nell'assegnazione, accelerando i tempi di collocazione degli abitanti vulnerabili e riducendo il carico sulle strutture di emergenza temporanea. La diversificazione delle tipologie contrattuali riflette una comprensione complessa delle diverse fasce di vulnerabilità abitativa presenti nel tessuto urbano romano.

Contesto storico e impatto sul mercato

La decisione attuale rappresenta un'eccezione storica in un panorama nazionale in cui gli enti locali spendono prevalentemente per la ristrutturazione degli alloggi già di proprietà comunale, lasciati vuoti a causa della mancanza di fondi per la manutenzione. Dal 2021, l'amministrazione ha stanziato 500 milioni di euro, attingendo parzialmente al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e principalmente al ricavato dell'aumento della tassa di soggiorno. L'operazione più significativa finora è stata l'acquisto di 1.040 case popolari dalla Fondazione Enasarco per 250 milioni di euro, con 600 rogiti già firmati e il completamento previsto per gennaio 2027.

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La crisi del settore affonda le radici nell'abolizione dei fondi Gescal negli anni Novanta e nelle politiche successive di cessione del patrimonio pubblico per ridurre il debito. Oggi, il numero di case popolari in Italia è sceso a quasi 900mila, gestite da enti con affitti medi di 130 euro al mese e un accumulo di circa 3,2 miliardi di euro in canoni non pagati. Quando gli alloggi si deteriorano e non vi sono fondi per le riparazioni, spesso restano inagibili, alimentando un ciclo di abbandono e carenza di offerta che il piano di Roma tenta di interrompere radicalmente con un attacco frontale alla disponibilità fisica delle unità abitative.