Roma, la difesa in crisi: Ghilardi chiamato a raccolta contro il Pisa

La Roma deve rialzare il muro difensivo contro il Pisa, con Ghilardi chiamato a sostituire Mancini. L'analisi della situazione, tra aspettative e criticità.

La difesa della Roma , un tempo un baluardo impenetrabile, mostra ora crepe significative. La partita di domani contro il Pisa rappresenta un'importante occasione per testare la solidità del reparto, soprattutto in assenza di Mancini. Al suo posto, si prepara a scendere in campo Ghilardi , per il quale la sfida assume un sapore particolare, essendo nato a Lucca e cresciuto calcisticamente in Toscana, tra Lucchese e Fiorentina.

Al di là del derby campanilistico, questa è un'opportunità cruciale per Ghilardi di dimostrare il proprio valore, dopo un avvio di stagione a dir poco altalenante. La Roma ha investito 10.2 milioni di euro, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, ma il suo rendimento non ha ancora giustificato l'esborso. L'età è dalla sua parte (23 anni), ma nel calcio moderno, come direbbe Gasperini, o si spacca o si viene spaccati. La sua esperienza in giallorosso non è iniziata nel migliore dei modi: polemiche durante l'amichevole contro il Neom, scarso utilizzo all'inizio della stagione, e un'esordio da titolare in campionato che si è fatto attendere, arrivando solo nel 2026 a Lecce. Prima di quella partita, solo quattro brevi apparizioni per un totale di 39 minuti, inclusi i disastrosi 17 minuti a Cagliari, dove un suo errore contribuì al gol vittoria avversario. Il cammino di Ghilardi a Roma sembrava aver imboccato una traiettoria positiva nel nuovo anno, con cinque presenze da titolare su sette partite tra Lecce e Napoli, un minutaggio che aveva rimandato un colloquio già previsto tra il suo agente e Massara. Durante il mercato di riparazione, il Torino aveva mostrato interesse, mentre la Roma sondava il terreno per Dragusin, prima di rivolgere tutte le attenzioni all'attacco. Tuttavia, da marzo, Ghilardi è tornato nell'ombra, trovando spazio nell'undici titolare solo nella disastrosa trasferta di Como e contribuendo al naufragio nella partita di Pasqua a Milano. In quest'ultima, un suo errore ha rischiato di regalare il sesto gol a Pio Esposito. È necessario un reset, una ripartenza immediata. \La Roma deve assolutamente tornare a fare punti, e l'incontro con il Pisa all'Olimpico è un'occasione da non sprecare. I toscani, ultimi in classifica con soli 18 punti, sembrano ormai destinati alla retrocessione. Inoltre, le sfide che attendono le dirette avversarie per un posto in Champions League offrono alla Roma un vantaggio potenziale. Il Como affronterà l'Inter, mentre Atalanta e Juventus si scontreranno tra loro. Gasp si affiderà a Ghilardi per completare il pacchetto difensivo, escludendo Ziolkowski, che si è trasformato in un enigma. L'ultima sua presenza da titolare in Serie A risale alla trasferta di Lecce a gennaio, e dall'Inghilterra si parla di un possibile interesse del Newcastle nei suoi confronti. Ndicka e Hermoso completeranno il terzetto difensivo. L'obiettivo è rialzare il muro contro il terzo peggior attacco del campionato, che ha segnato solo 23 gol. Nonostante la natura imprevedibile del calcio, questa sfida non appare impossibile per la Roma.\La partita contro il Pisa è quindi un bivio cruciale per la Roma e per Ghilardi. Per la squadra, rappresenta un'opportunità per consolidare la propria posizione in classifica e continuare la corsa verso gli obiettivi stagionali. Per Ghilardi, è un'occasione d'oro per dimostrare di poter essere un elemento fondamentale della difesa giallorossa. La sua prestazione sarà attentamente osservata, e il suo contributo sarà determinante per la riuscita della partita. La pressione è alta, ma Ghilardi ha le qualità per superare questa sfida. Il suo passato in Toscana, la sua crescita calcistica e la sua voglia di riscatto sono tutti elementi che possono giocare a suo favore. La Roma si aspetta una prestazione solida e concentrata, capace di arginare l'attacco avversario e di garantire la necessaria sicurezza al reparto difensivo. La compattezza del gruppo, la determinazione dei singoli e la tattica del tecnico saranno fondamentali per conquistare i tre punti e rilanciare le ambizioni della squadra. L'attesa è alta, e i tifosi sperano di vedere una Roma combattiva e determinata a raggiungere la vittoria





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