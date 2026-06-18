Roma, La Tempesta Silenziosa di Baricco: migliaia di persone leggono insieme Dostoevskij in città

Il 17 giugno, l'evento culturale La Tempesta Silenziosa, ideato da Alessandro Baricco, ha coinvolto migliaia di romani in oltre trecento location, tra cui lo Stadio Palatino, per leggere collettivamente Le notti bianche di Dostoevskij. Una rivoluzione gentile che ha trasformato la capitale in un immenso book club silenzioso.

Il 17 giugno, in una serata estiva romana dal profumo di menta selvatica e con il frinire delle cicale a fare da colonna sonora, si è tenuta La Tempesta Silenziosa , un'iniziativa culturale ideata dallo scrittore Alessandro Baricco che ha visto migliaia di persone riunirsi in oltre trecento location sparse per la Capitale per leggere insieme "Le notti bianche" di Dostoevskij .

L'idea di Baricco, da lui stesso definita un po' folle, era quella di trasformare Roma in un immenso book club, un rituale di condivisione silenziosa e mite che opponesse una forza gentile alla violenza e alla frenesia del mondo. L'evento, che ha avuto il suo cuore pulsante allo Stadio Palatino dove si è svolta la lettura principale, ha visto la partecipazione di gente di ogni età, sdraiata a terra o seduta sulle sedie, con i telefoni spenti e l'unica luce dei lumini donati dal Comune insieme a una copia del romanzo.

Dopo un'ora e mezza, la lettura si è conclusa con le ultime righe affidate a Isabella Ragonese, per poi lasciare spazio alla musica e al ballo, con Baricco stesso che si è_unitopoco dopo tra la folla in un applauso collettivo. Oltre al sito archeologico, altre sei location istituzionali hanno ospitato la lettura simultanea, ma l'aspetto più originale è stato l'utilizzo di spazi della quotidianità, come la banchina di una fermata del tram o un vagone della metropolitana, colonizzati da lettori silenziosi.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Roma e patrocinata dall'Assessorato alla Cultura, è stata descritta dall'assessore Massimiliano Smeriglio come una dimostrazione che si può stare insieme senza logica performativa, costruendo una contro-narrazione gentile. Baricco, intervistato, ha sottolineato il valore della lettura condivisa che, a differenza della vita ordinaria, permette di vivere un'esperienza fortemente comunitaria e meditativa, in cui ognuno mette a disposizione un pezzo di sé.

L'evento, tidalmente libero e organizzato con poche informazioni disseminate sui social network, ha rappresentato una rivoluzione fatta di pudore e gentilezza, un momento di pausa collettiva dai ritmi quotidiani, alimentato dalla passione per la lettura e dalla voglia di godersi lo scenario senza fretta. La scelta del romanzo di Dostoevskij, una storia d'amore malinconica e sognatrice, ha contribuito a creare un'atmosfera di intimità e riflessione, trasformando la città in un palcoscenico di emozioni condivise.

Tra le migliaia di partecipanti, c'è chi ha letto sino in fondo e chi si è lasciato rapire solo dal momento, ma tutti hanno contribuito a quell'energia collettiva che Baricco ha definito la sua tempesta silenziosa. L'eco dell'iniziativa, che ha visto anche la collaborazione di Silvia Barbagallo e Alessandro Mari, andrà oltre la notte romana, lasciando l'immagine di una città che, almeno per una sera, ha sospetto la sua anima, riscoprendo il potere pacifico e unificante della lettura ad alta voce





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