Roma: le case popolari si rifanno il guardaroba energetico, meno costi e più sostenibilità

Un progetto di partenariato pubblico-privato rivoluziona il riscaldamento di quasi tremila abitazioni popolari a Roma. Eliminazione degli impianti a metano, installazione di pompe di calore e pannelli fotovoltaici per ridurre consumi, emissioni e costi, con benefici economici e ambientali a lungo termine.

Un'iniziativa trasformativa è in fase di avvio per quasi tremila abitazioni popolari (Erp) nei Municipi V, VII e VIII di Roma, mirata a rivoluzionare il sistema di riscaldamento e a promuovere la sostenibilità energetica.

Il progetto, basato su un partenariato pubblico-privato e un robusto piano finanziario, prevede la graduale eliminazione dei vecchi impianti di riscaldamento centralizzato a metano, sostituendoli con pompe di calore ad alta efficienza e l'installazione diffusa di pannelli fotovoltaici sui tetti. La Giunta ha espresso il suo interesse pubblico, e l'approvazione definitiva è attesa dall'Assemblea capitolina, dopo il passaggio alle Commissioni Patrimonio e Lavori pubblici. La proposta è caratterizzata da clausole penali rigorose, che prevedono sanzioni significative, come 2.400 euro al giorno per ogni ritardo nell'esecuzione. L'ambizioso obiettivo è la riqualificazione energetica di 99 edifici, per un totale di 2.830 unità abitative, con un impatto positivo sia dal punto di vista economico che ambientale. Attualmente, Roma Capitale spende circa 2,3 milioni di euro annui per il riscaldamento a gas delle sue palazzine Erp. Questo nuovo accordo prevede un contratto di prestazione energetica della durata di 16 anni. Durante questo periodo, il Comune pagherà un canone comprensivo di prestazione, disponibilità e manutenzione, che sarà inferiore all'attuale spesa per l'energia. Un vantaggio immediato deriverà inoltre dagli incentivi statali per la transizione ecologica. Gli interventi, interamente a carico del partner privato, ammontano a 15 milioni di euro. Si stima un miglioramento della prestazione energetica superiore al 30% per ciascun sistema edificio-impianto e una drastica riduzione delle emissioni di CO₂, pari a circa 2.700 tonnellate annue. Il beneficio economico atteso per l'amministrazione comunale supera il milione di euro, con un totale di 16,8 milioni di euro nel periodo considerato. Tra gli indirizzi di intervento figurano aree come via degli Angeli, via Pisino, largo Terme Gordiane, via Buje d'Istria, via Cittanova d'Istria, via Albona, via della Serenissima e via P. Togliatti. L'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini ha sottolineato come questa iniziativa sia coerente con la direzione intrapresa per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Il processo di trasformazione si articola attraverso la sostituzione delle 36 centrali termiche a metano esistenti con moderne pompe di calore elettriche. Parallelamente, circa 4 megawatt di pannelli fotovoltaici saranno installati sul 95% dei tetti degli immobili, generando un quantitativo di energia sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 2.200 famiglie. A ciò si aggiungono l'efficientamento dell'illuminazione con tecnologie a LED e la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili. Queste comunità permetteranno di consumare l'energia autoprodotta, condividendo l'energia in eccesso e cedendola alla rete. L'impatto delle Comunità Energetiche si estenderà a intere zone, coinvolgendo non solo i cittadini ma anche imprese e il settore del terzo settore, con un beneficio economico stimato di oltre 300.000 euro annui per 20 anni, grazie agli incentivi del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Al termine del periodo di concessione di 16 anni, il Comune erediterà impianti all'avanguardia, efficienti e a costo zero, rappresentando un investimento a lungo termine per la città. Tobia Zevi, nel delineare il progetto, ha evidenziato la necessità di un realismo finanziario, ammettendo l'impossibilità di sostenere trasformazioni urbane significative unicamente con fondi pubblici. Ha enfatizzato l'importanza di costruire una collaborazione equilibrata tra settore pubblico, privato e cittadini, garantendo che tutti ne traggano beneficio, creando un modello in cui non ci siano né vincitori né vinti. Questo approccio innovativo promette di essere un modello per future riqualificazioni urbane, combinando la responsabilità ambientale con l'efficienza economica e il benessere sociale della comunità





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