Roma Manchester: Tifosi maltrattati dalla polizia inglese prima della Champions League

Giallorossi umiliati dalla polizia di Manchester durante il trasferimento all'Old Trafford. Un supporter ha avuto un malore ed è stato ammanettato dalle autorità britanniche durante la trasferta di Champions League.

L'esperienza di trasferta dei sostenitori dell'AS Roma a Manchester è degenerata in una serie di accuse di maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine britanniche. Durante la partita di Champions League contro il Manchester United, terminata con una rimonta inglese che ha portato il punteggio da 0-2 a 3-2, i tifosi giallorossi hanno riferito di essere stati trattati con durezza eccessiva. La tensione è esplosa principalmente durante i lunghi processi di sicurezza e controllo all'ingresso dello stadio Old Trafford, dove i supporter italiani hanno denunciato un trattamento umiliante e intimidatorio.

Controlli policialeschi e lungaggini all'ingresso

Le criticità hanno avuto inizio ben prima dell'apertura dei cancelli, già durante il corteo di tifosi che si muoveva dal Sinclairs Oyster Bar, un locale situato nel centro cittadino vicino alla cattedrale. La polizia locale ha bloccato sistematicamente i supporter a ogni metro di progresso, costringendoli ad attendere lunghi tempi di attesa. La testimonianza raccolta da Adnkronos da due presenti indica che i controlli hanno rallentato la marcia per almeno un'ora durante il cammino e per un'altra ora durante l'accesso all'impianto sportivo. I tifosi hanno descritto l'ingresso a flussi controllati, dove il movimento era costantemente interrotto dagli agenti inglesi.

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Malore supporter e intervento delle manette

Il momento di massima tensione si è verificato quando una ragazza in coda si è sentita male, segnalando i disagi che si sono verificati sia prima che dopo il fischio finale dell'arbitro. Tuttavia, la situazione è degenerata in modo preoccupante durante il deflusso, quando un uomo ha accusato un serio malore fisico. I testimoni raccontano che l'uomo, invece di ricevere immediate cure mediche, è stato immediatamente bloccato dalle forze dell'ordine. Gli agenti hanno interpretato il suo stato come una potenziale minaccia al ordine pubblico, decisionando di ammanettarlo e gettarlo a terra.

Gli amici del supporter svenuto hanno urlato agli agenti di chiamare medici e di evitare l'uso della forza, gridando 'no police, doctors'. Nonostante le richieste di soccorso, decine di agenti sono entrati nel settore per intervenire. Le testimonianze indicano che la polizia ha agito con una fermezza sproporzionata rispetto alla reale necessità di assistenza sanitaria per il tifoso, trattandolo come un pericoloso disturbatore anziché come una persona in difficoltà medica.

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Problemi strutturali del settore ospiti

Secondo le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, la radice dei disagi è da attribuire alla configurazione fisica dell'area riservata agli ospiti. Il settore dei tifosi dell'AS Roma era collegato direttamente con quello dei sostenitori del Manchester United. Questa configurazione ha comportato che i sostenitori di entrambe le squadre entrassero alternandosi dallo stesso varco di accesso, generando confusione e potenziali conflitti. Questa struttura mista ha reso i controlli di sicurezza più laboriosi e conflittuali, aggravando la percezione di un'accoglienza fredda e ostile.

Impatto psicologico e reclami ufficiali

La reazione dei tifosi romani è stata di forte indignazione, con l'uso dell'espressione 'trattati da cani' per descrivere l'operato delle autorità. La sensazione di essere stati presi di mira in modo discriminatorio o eccessivo ha lasciato un segno durato su chi ha seguito la squadra. L'episodio dell'amichevolezza negata al supporter malato e l'uso delle manette rappresentano il culmine di una situazione già tesa. I club e le associazioni di tifosi stanno valutando se formulare reclami ufficiali per quanto accaduto, evidenziando come la sicurezza non debba mai tradursi in umiliazione fisica o negazione di soccorso medico.