Roma Mic Card: ampliamento servizi culturali e teatri a tariffe agevolate

La Roma Mic Card espande i vantaggi oltre i musei, includendo teatri, concerti e visite guidate. Scopri i nuovi sconti per studenti e residenti nella capitale.

La Roma Mic Card sta subendo una significativa trasformazione strutturale, ampliando il proprio raggio di azione oltre l'accesso ai soli siti museali. Questa innovazione istituzionale, attivata mediante un costo di attivazione fisso pari a cinque euro, garantisce agli iscritti una validità annuale di dodici mesi per l'utilizzo dei servizi culturali cittadini. L'iniziativa mira a democratizzare l'accesso alla cultura romana, integrando in un unico strumento digitale e fisico una vasta gamma di proposte artistiche e didattiche.

Estensione delle agevolazioni ai teatri e concerti

I beneficiari della card, che includono residenti, domiciliati e studenti universitari, potranno ora beneficiare di sconti e condizioni riservate presso importanti istituzioni culturali. Tra i principali partner coinvolti figurano la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, l'Azienda speciale Palaexpo, la Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Romaeuropa arte e cultura, la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma e la Fondazione Teatro di Roma. Questa collaborazione istituzionale rappresenta un passo decisivo verso un sistema culturale integrato.

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Le agevolazioni si estendono specificamente a esperienze musicali e performative di alto profilo. È previsto l'accesso scontato ai concerti organizzati presso l'Auditorium Parco della musica e alla Casa del Jazz. Inoltre, gli utenti potranno usufruire di tariffe ridotte per gli spettacoli teatrali in corso o per le rassegne programmate al Teatro Argentina, al Teatro Valle, al Teatro Torlonia e al Teatro India. La card offre anche la possibilità di acquistare biglietti scontati per il Romaeuropa Festival 2026 e di accedere a spettacoli selezionati del Teatro dell'Opera di Roma.

Vantaggi esclusivi per Palazzo Esposizioni e Macro

L'Azienda speciale Palaexpo ha introdotto giornate dedicate esclusivamente ai possessori della Roma Mic Card. In queste occasioni sarà garantito l'accesso gratuito al Palazzo Esposizioni Roma e al Macro - Museo d'arte contemporanea di Roma. Oltre all'ingresso gratuito, gli utenti potranno beneficiare di scontistiche sui biglietti delle mostre attualmente in corso e accedere a visite guidate specifiche, valorizzando ulteriormente l'offerta espositiva della capitale.

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Per le famiglie e i giovani, sono state previste attività didattiche e spettacoli educativi presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e laboratori al Palazzo Esposizioni Roma. Si segnalano inoltre riduzioni sulle visite spettacolo al Teatro Argentina e al Teatro Torlonia, l'accesso gratuito e esclusivo alle prove aperte degli spettacoli al Teatro dell'Opera di Roma, nonché inviti alle inaugurazioni di mostre e installazioni sonore negli spazi Auditorium Arte e Sound Corner.

Conferma del Sistema Musei e manutenzione Fontana di Trevi

Restano pienamente confermati tutti i vantaggi del Sistema musei di Roma Capitale, tra cui la possibilità di evitare le code in biglietteria, prenotare tramite l'app ufficiale Roma Mic Card e pre-acquistare ingressi ridotti per mostre a biglietto separato. L'accesso gratuito è garantito per eventi speciali come Notte dei musei e Musei in musica, oltre alla partecipazione gratuita al programma aMICi. Si mantiene uno sconto del dieci percento per le consumazioni nei bookshop e nelle caffetterie dei musei, escludendo cataloghi e prodotti ufficiali delle mostre.

L'assessore capitolino alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, ha sottolineato come l'obiettivo a lungo termine sia fornire una chiave di accesso unica al sistema culturale. Ha inoltre fornito dati finanziari rilevanti riguardanti la Fontana di Trevi, dove il sistema a pagamento introdotto a febbraio ha generato ricavi per cinque milioni di euro. Smeriglio ha definito l'operazione coraggiosa, precisando che tali risorse finanzieranno la manutenzione del monumento e supporteranno l'accesso gratuito al sistema museale.