Scopri come seguire Roma-Monza in diretta il 29 novembre. Guida completa ai canali TV DAZN, Sky e streaming su NOW per la 13ª di Serie A.

La undicesima edizione del derby laziale contro il Monza si terrà domenica 29 novembre alle ore 18:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. L'incontro rientra nella tredicesima giornata del campionato di Serie A e potrà essere seguito in diretta da milioni di tifosi attraverso diverse piattaforme televisive e digitali.

Opzioni di visione diretta e piattaforme

La gara è trasmessa in esclusiva assoluta da DAZN Italia, la piattaforma digitale che detiene i diritti per tutte le ventidue partite di ogni turno. I tifosi possono accedere alle dirette utilizzando l'applicazione ufficiale o il sito web del servizio di streaming. Inoltre, la partita sarà visibile anche sui canali lineari di Sky Sport, garantendo copertura tradizionale per chi preferisce i decoder satellitari o via cavo.

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Per chi cerca flessibilità e accesso da dispositivi mobili, la piattaforma NOW offre la stessa co-esclusiva di Sky senza la necessità di un decoder fisico. L'attivazione avviene istantaneamente tramite internet ed è compatibile con Smart TV, console di gioco, personal computer e smartphone. Questa soluzione integrata include nel Pass Sport l'accesso completo a tutte le partite della Serie A, alla Champions League, alla Formula 1 e alla MotoGP.

Il contesto della sfida e il momento della Roma

La squadra giallorossa guidata da Gian Piero Gasperini affronta questo appuntamento dopo una pausa internazionale intensa. I giocatori hanno appena disputato una partita di Champions League a Parigi, dove hanno ottenuto un pareggio decisivo per 2-2 contro il Paris Saint-Germain. Questo risultato permette alla Roma di mantenere viva la speranza di qualificarsi per i turni successivi del torneo europeo.

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L'incontro parigino è iniziato con un vantaggio romano ottenuto da Angelino Hermoso dopo soli cinque minuti dalla ripresa. Il match si è sbloccato nuovamente nei finali grazie a un rigore trasformato da Luciano Malen. Questa vittoria parziale ha fermato l'imbattibilità dei campioni d'Europa e ha dato alla squadra italiana un punto importante in trasferta.

Dettagli tecnici e qualità della trasmissione

DAZN garantisce la copertura di tutte e dieci le partite di ogni giornata di campionato, sette delle quali in esclusiva assoluta. Il servizio include non solo le dirette, ma anche ampi spazi pre e post partita dalla Square, documentari originali e format di analisi tattica. Il piano Standard offre inoltre l'accesso a leghe estere come LaLiga spagnola e alla Serie BKT.

Per gli spettatori che richiedono la massima affidabilità tecnica, Sky Sport rappresenta l'opzione ideale. La televisione pay-tv offre una qualità dell'immagine superiore, incluso il formato 4K, senza i tipici ritardi dello streaming. Questo formato è particolarmente adatto per chi segue le partite di cartello del sabato sera, della domenica e del lunedì in modo tradizionale e senza interruzioni.

La trasmissione di Roma-Monza rientra tra le tre partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi specificamente sugli incontri di maggiore rilievo. I tifosi possono scegliere tra DAZN per la massima flessibilità digitale, Sky Sport per la qualità televisiva stabile e NOW per una soluzione ibrida moderna. Tutte le opzioni garantiscono la visione completa del match che si concluderà alle 20:00 circa dopo l'orario di inizio prestabilito alle 18:00.