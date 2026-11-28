La Roma di Gaspke affronta il Monza all'Olimpico in una sfida cruciale. Il fortino giallo-rossa deve evitare errori per restare in corsa per la Champions League.

Stasera alle 18:00 l' Olimpico accoglierà Roma contro Monza, una partita che pesa molto sull'equilibrio del campionato. Dejan Gaspke sa bene che la squadra non può concedere spazio a errori, soprattutto dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna. Quel risultato aveva messo in crisi la squadra e aveva portato alle dimissioni del tecnico, ma ora il focus è totalmente orientato al futuro. La Roman non può permettersi di perdere punti contro una formazione che lotta per non retrocedere.

Strategie e tattiche di Dejan Gaspke

Gaspke ha costruito una squadra solida che non perde in campionato dal mese di aprile. In casa, il record è ancora migliore, con l'ultima sconfitta risalente al 20 novembre scorso contro il Napoli. Nonostante la fiducia, la squadra sa che ogni gara è un esame finale. Il gruppo deve mantenere alta l'attenzione e non sottovalutare mai l'avversario, anche quando si gioca in casa. La crescita costante è la chiave per restare sul podio.

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La Roma sta mostrando grande solidità sia in Serie A che in Champions League. In Champions, la squadra ha messo in crisi anche le big, dimostrando un alto livello tecnico. In campionato, il team sembra un rullo compressore, capace di superare le emergenze e le difficoltà. Gaspke ha instillato nel gruppo la consapevolezza di potersi permettere di vincere ogni singolo incontro, puntando sulla costanza e sulla mentalità vincente.

Rivalità con la Lazio e obiettivi

La situazione in classifica è molto stretta con la Lazio. La squadra biancoceleste è in testa alla classifica e la Roma deve cercare di tenere il passo. Il derby è la partita che distaccherà le posizioni, ma prima serve raccogliere punti contro Monza e Bologna. Gaspke chiede uno sforzo ulteriore ai giocatori per non perdere terreno e per continuare a sognare la qualificazione diretta.

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La Roman vuole arrivare al derby mantenendo almeno la stessa distanza dall'attuale capolista. Per raggiungere questo obiettivo, servono almeno sei punti nelle prossime due partite. Il fortino dell'Olimpico è un elemento fondamentale per il successo. Qui la Roma ha già messo in difficoltà squadre come l'Inter e il Real Madrid, confermando il proprio valore nelle partite decisive.

Prossimi appuntamenti e mercato

Nei prossimi vent giorni ci sono sfide importanti che definiranno la stagione. Il 4 dicembre si va a Bologna, una squadra cambiata rispetto al passato, seguita subito dal derby. L'8 dicembre arriva lo Sporting Lisbona di Paulo Fonseca, gara da vincere per i playoff. Il 19 dicembre chiuderà l'anno con la Juventus di Luciano Spalletti. Tutto ciò prima diJanuary, momento di rinforzi con nomi come Lookman.