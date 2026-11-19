Scopri la guida completa alle feste di Natale a Roma: dalla gara Panettone Maximo al 29 novembre ai villaggi tematici, fino alle attrazioni a Villa Borghese.

La città di Roma sta preparando un programma culturale e ludico vasto per la stagione invernale, trasformando la capitale in una destinazione ideale per le celebrazioni natalizie. L'offerta è stata strutturata per soddisfare molteplici interessi, spaziando dalla gastronomia d'eccellenza allo spettacolo teatrale, fino al cinema in hotel e alle esperienze di benessere. Questa diversità di proposte mira a rendere il periodo dell'Avvento e le festività successive indimenticabili per residenti e visitatori, integrando tradizioni antiche con innovazioni contemporanee.

La Gara Panettone Maximo e i Maestri Pasticceri

La manifestazione gastronomica più rilevante della stagione sarà dedicata al lievitato tradizionale noto come "re" delle feste, ovvero il panettone. L'evento, intitolato "Panettone Maximo", si terrà domenica 29 novembre presso il Salone delle Fontane nell'area EUR. La competizione è la VIII edizione di questa kermesse, ideata e organizzata dagli esperti Fabio Carnevali e Stefano Albano, che contano sul supporto istituzionale della Presidenza della Regione Lazio e dell'ARSIAL. L'iniziativa mira a celebrare non solo un dolce, ma un simbolo di condivisione e calore familiare, richiamando ricordi cari attraverso il gusto artigianale.

Also read Tennis gratuito, baci e Bagna Cauda Day: 5 consigli per il fine settimana a Torino e dintorni

Al centro dell'evento vi sarà una sfida competitiva tra quaranta tra pasticcerie e forni selezionati da tutta Italia. Ogni realtà presente potrà esporre fino a due proposte diverse, rispettivamente la variante classica della tradizione e quella al cioccolato, tutte prodotte rigorosamente secondo il disciplinare imposto. La giuria, composta da esperti di alto livello come campioni del mondo di pasticceria, lievitisti qualificati, cioccolatieri e critici gastronomici, valuterà le otto proposte gastronomiche per determinare i vincitori. I premi assegnati saranno validi per l'anno successivo, specificamente per l'edizione del 2026.

Oltre alla competizione, l'evento offre un'esperienza sensoriale completa nella grande sala dell'edificio situato in via Ciro il Grande. I visitatori potranno immergersi in un ambiente ricco di aromi di burro, cacao, agrumi canditi e pistacchio, degustando e acquistando panettoni in numerosi banchi. La manifestazione include anche show cooking condotti da prestigiosi chef di ristoranti con due o tre stelle Michelin, tra cui Cristina Passini di Enoteca La Torre e Doina Paulesco di Osteria Francecana by Massimo Bottura, arricchendo l'offerta culinaria con tecniche raffinate.

Advertisement

Villaggi Tematici e Intrattenimento per Famiglie

Per le famiglie con bambini sono stati predisposti spazi dedicati al divertimento e alla magia natalizia. Nel quartiere EUR, accanto alla gara di panettoni, si terrà il Christmas Village, un'area di animazione gestita da simpatici elfi che offrirà giochi, foto iconiche con Babbo Natale e zucchero filato. Questo spazio permetterà ai genitori di partecipare agli assaggi e allo shopping con la tranquillità di sapere che i propri figli si stanno divertendo in un ambiente sicuro e controllato, integrando l'esperienza gastronomica con quella ludica.

Nello stesso contesto dell'EUR, il quartiere ospiterà l'iniziativa "Il Natale all'EUR" che rimarrà aperta da venerdì 27 novembre fino al 10 gennaio. I visitatori potranno passeggiare tra bancarelle tipiche dei Christmas Market dedicate all'artigianato e allo street food, oppure usufruire della panoramica ruota allestita vicino al Laghetto. Un'attrazione centrale sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio, dove si potrà sciare sotto lo spettacolo di performances dedicate esclusivamente al pubblico infantile, creando un ambiente festoso e coinvolgente.

Un'altra importante location per le celebrazioni natalizie sarà Villa Borghese, che accoglierà "Christmas World". Questa iniziativa prevede un percorso magico e giocoso che durerà dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, accompagnando i visitatori attraverso atmosfere festive speciali. L'attrazione principale sarà una grande pista di ghiaccio dove sarà possibile pattinare sulle note delle canzoni dell'Avvento più amate, offrendo un'esperienza musicale e sportiva simultanea.

Attività Speciali e Proposte Alternative nella Capitale

Oltre ai grandi eventi tematici, la capitale offrirà una vasta gamma di attività collaterali per soddisfare gusti diversi. Gli amanti del gusto potranno partecipare a mercatini specializzati, come quello che ospiterà la sifda, o prenotare tavoli in atmosfere incantate per gustare la tradizione durante sessioni di shopping sotto le luminarie. Per chi cerca brindisi distintivi, ci saranno opzioni di mixology aromatizzata alla cannella e chiodi di garofano nel quartiere Testaccio, oppure il rituale del tè con Champagne in sontuosi palazzi storici nel cuore della città eterna.

Advertisement

Per lo shopping di regali originali, saranno allestiti pop-up store in location d'eccezione, mentre gli amanti della cultura potranno assistere a spettacoli teatrali stupefacenti. Inoltre, per chi desidera una pausa di relax dalla frenesia degli acquisti e dei preparativi per le cene festive, sono disponibili rituali wellness particolari progettati per spezzare lo stress. Infine, per i cinefili appassionati della commedia natalizia italiana, l'imperdibile piano bar evocherà le frizzanti atmosfere del film di successo "Vacanze di Natale" dei fratelli Vanzina, chiudendo il cerchio di un'esperienza culturale completa a Roma.