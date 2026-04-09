Roma: Neonanto di 15 giorni Salvato tra Droga e Rifiuti, Arresti e Indagini in Corso

Un neonato di appena 15 giorni è stato salvato dalla Polizia Locale a Roma. Il piccolo è stato trovato in condizioni critiche, in un'abitazione nel IV Municipio, in mezzo a droga e rifiuti. Un uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti, mentre la madre è stata denunciata. Il bambino era stato sottratto al personale sanitario dopo la nascita. La coppia è anche indagata per la morte di un altro figlio.

Un neonato di appena 15 giorni è stato salvato in extremis dagli agenti della Polizia Locale di Roma , in un intervento avvenuto in un'abitazione nel IV Municipio, nella periferia est della città. Il piccolo, trovato in condizioni critiche, dormiva in un ambiente degradato, circondato da rifiuti, droga e condizioni igieniche precarie.

La situazione di grave pericolo per il neonato è emersa a seguito di un'indagine avviata su delega della Procura per i Minorenni, focalizzata sulla salvaguardia del minore e sul contesto familiare. Il piccolo era stato sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendo di fatto l'effettuazione delle necessarie terapie e dei controlli post-partum fondamentali per la sua salute. Il ritrovamento è avvenuto durante una perquisizione nell'abitazione, durante la quale gli agenti hanno scoperto un'ingente quantità di sostanze stupefacenti, elemento che ha ulteriormente aggravato la situazione. \Il neonato è stato trovato completamente nudo, adagiato su un materasso sporco, poggiato su un pavimento insalubre, coperto solo da una copertina e circondato da una quantità considerevole di rifiuti, masserizie, calcinacci e muffa derivante dall’intonaco deteriorato delle pareti. Le condizioni ambientali in cui il bambino è stato rinvenuto erano tali da mettere seriamente a rischio la sua salute e la sua stessa sopravvivenza. Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato circa 5 kg netti di sostanze stupefacenti, tra marijuana e hashish, con una percentuale di principio attivo pari al 18%, per un valore stimato tra i 60.000 e i 70.000 euro, sufficiente per confezionare quasi ottomila dosi. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti materiali per il taglio e il confezionamento delle sostanze illecite, oltre a una somma di denaro e a diverso materiale informatico. In relazione a questi elementi, un uomo romeno di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La compagna dell'uomo, una donna italiana di 31 anni e madre del neonato, è stata denunciata dalle forze dell'ordine. \Il neonato, ancora in fase di allattamento, è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari di una struttura ospedaliera specializzata in neonatologia, dove sta ricevendo le cure necessarie e i controlli medici per accertare il suo stato di salute e per scongiurare eventuali complicazioni dovute alle precarie condizioni in cui è stato trovato. In attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, il piccolo rimane sotto la tutela delle autorità competenti, che valuteranno la sua situazione e decideranno il futuro del bambino. È importante sottolineare che la coppia è già coinvolta in un procedimento penale per omicidio colposo, legato alla morte di un altro figlio, avvenuta lo scorso anno pochi giorni dopo la nascita. Il decesso del precedente figlio era stato causato da una meningite fulminante e da un'infezione polmonare, conseguenze dell'ingestione di liquido amniotico in seguito a un parto avvenuto in casa senza alcuna assistenza medica qualificata. Questo precedente solleva ulteriori interrogativi e preoccupazioni riguardo alla capacità dei genitori di prendersi cura dei propri figli e sottolinea la complessità della situazione familiare, che richiede un intervento approfondito da parte delle autorità competenti





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